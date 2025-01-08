В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ветер крепчает» Миядзаки

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 11 января в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ветер крепчает». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедии».

Это полнометражный аниме-фильм культового японского режиссера Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноименной манге авторства самого постановщика. В 2014 году лента номинировалась на премию «Оскар».