В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ветер крепчает» Миядзаки
В Краснодаре 11 января покажут анимационный фильм «Ветер крепчает» (12+)
Киноклуб «Монитора» анонсировал на 11 января в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ветер крепчает». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедии».
Это полнометражный аниме-фильм культового японского режиссера Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноименной манге авторства самого постановщика. В 2014 году лента номинировалась на премию «Оскар».
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Начало показа в 15:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в январе продолжают показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов.