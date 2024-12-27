10 км вдоль рек. В Кисловодске создадут новый пешеходный маршрут с велодорожками

Новый пешеходный маршрут соединит достопримечательность Замок коварства и любви и природный памятник «Гора Кольцо». У каркаса будут пешеходная и велосипедная зоны.

«Проект очень масштабный. Такого в нашем городе-курорте не было никогда. Территория вдоль рек в Кисловодске уникальная, которая абсолютно не благоустроена. Очень хочется сделать ее красивой, благоустроенной и используемой для живописных пеших и велосипедных прогулок в первую очередь для жителей», — рассказал глава города Евгений Моисеев.

Протяженность маршрута составит около 10 км. В 2025 году власти планируют оформить документацию на объект. А пока специалисты разрабатывают технические параметры будущего маршрута.