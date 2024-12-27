10 км вдоль рек. В Кисловодске создадут новый пешеходный маршрут с велодорожками

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Маршрут соединит две локации — Замок коварства и любви и гору Кольцо

26 декабря ТАСС сообщило, что в Кисловодске собираются построить прогулочный каркас вдоль рек Аликоновка, Березовая и Подкумок.

Новый пешеходный маршрут соединит достопримечательность Замок коварства и любви и природный памятник «Гора Кольцо». У каркаса будут пешеходная и велосипедная зоны.

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«Проект очень масштабный. Такого в нашем городе-курорте не было никогда. Территория вдоль рек в Кисловодске уникальная, которая абсолютно не благоустроена. Очень хочется сделать ее красивой, благоустроенной и используемой для живописных пеших и велосипедных прогулок в первую очередь для жителей», — рассказал глава города Евгений Моисеев.

Протяженность маршрута составит около 10 км. В 2025 году власти планируют оформить документацию на объект. А пока специалисты разрабатывают технические параметры будущего маршрута. 

Как писали Юга.ру, маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД. Поезда перевезли более 4 млн пассажиров.

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