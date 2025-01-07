В Мацесте реорганизуют движение на двух магистралях

Новая схема дорожного движения вступит в действие в сочинском микрорайоне Мацеста в ночь с 11 на 12 января

Автомобильное движение будет реорганизовано на двух автомагистралях в сочинском микрорайоне Мацеста — об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Изменения вступят в силу в ночь с 11 на 12 января и коснутся трех отрезков на двух дорогах.

1 (зеленый цвет на схеме): На автодороге «Сочи — Хоста» на отрезке от пересечения с Аллеей Челтенхема до съезда на Новороссийское шоссе отныне станет две полосы движения в сторону Центрального района Сочи и одна полоса — в сторону Адлера.

2 (красный цвет на схеме): На Аллее Челтенхема от дома №4/1 до пересечения с автодорогой «Сочи — Хоста» движение станет односторонним: две полосы будут направлены в сторону Центрального района Сочи, третья — в сторону Адлера.

3 (желтый цвет на схеме): На Аллее Челтенхема от дома №4/1 до дома №1/1 движение также станет односторонним: одна полоса будет вести к автодороге «Сочи — Хоста», вторая — к Алеее Челтенхема в северном направлении.

«Изменения вводятся с целью минимизации заторовых ситуаций и снижения уровня аварийности», — утверждает пресс-служба мэрии Сочи.