В Мацесте реорганизуют движение на двух магистралях

Краснодарский край

Распечатать

  • Пересечение Аллеи Челтенхема с автодорогой «Сочи – Хоста» © Скриншот сайта Google.com/maps
    Пересечение Аллеи Челтенхема с автодорогой «Сочи – Хоста» © Скриншот сайта Google.com/maps

Новая схема дорожного движения вступит в действие в сочинском микрорайоне Мацеста в ночь с 11 на 12 января

Автомобильное движение будет реорганизовано на двух автомагистралях в сочинском микрорайоне Мацеста — об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Изменения вступят в силу в ночь с 11 на 12 января и коснутся трех отрезков на двух дорогах.

1 (зеленый цвет на схеме): На автодороге «Сочи — Хоста» на отрезке от пересечения с Аллеей Челтенхема до съезда на Новороссийское шоссе отныне станет две полосы движения в сторону Центрального района Сочи и одна полоса — в сторону Адлера.

2 (красный цвет на схеме): На Аллее Челтенхема от дома №4/1 до пересечения с автодорогой «Сочи — Хоста» движение станет односторонним: две полосы будут направлены в сторону Центрального района Сочи, третья — в сторону Адлера.

3 (желтый цвет на схеме): На Аллее Челтенхема от дома №4/1 до дома №1/1 движение также станет односторонним: одна полоса будет вести к автодороге «Сочи — Хоста», вторая — к Алеее Челтенхема в северном направлении.

«Изменения вводятся с целью минимизации заторовых ситуаций и снижения уровня аварийности», — утверждает пресс-служба мэрии Сочи.

  • Автодороги, на которых с 12 января 2025 года изменится схема проезда © Скриншот сайта Google.maps
    Автодороги, на которых с 12 января 2025 года изменится схема проезда © Скриншот сайта Google.maps

Ранее Юга.ру писали о том, что на горнолыжных курортах Сочи начали ограничивать продажу ски-пассов и что в Краснодаре на нескольких улицах решили продлить полосы, выделенные исключительно для общественного транспорта.

ГИБДД дорога на курорт Дороги Сочи

Новости

В Мацесте реорганизуют движение на двух магистралях
В Сочи расцвели нарциссы
В Краснодаре откроется фотовыставка «Город N»
Мэрия Сочи рассказала, как будет ходить общественный транспорт в Рождественскую ночь
У жителей Апшеронского района Кубани вторые сутки нет электричества
Посетители парка «Краснодар» повредили новогодние украшения и иллюминации

Лента новостей

Метро, кот-вахтовик, Японский сад, генплан и СВО
1 января, 06:00
Метро, кот-вахтовик, Японский сад, генплан и СВО
Что больше всего читали на Юга.ру в 2024 году
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
27 декабря, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
Вчера, 11:22
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе

Реклама на сайте