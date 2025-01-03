Один из горнолыжных курортов Сочи ограничил продажу прогулочных билетов. С чем это связано?

«Роза Хутор» в новогодние праздники снизил продажу прогулочных и экскурсионных билетов на подъемник

«Чтобы каждый из вас смог насладиться прекрасными моментами на нашем курорте, мы рекомендуем вам заранее планировать вашу поездку и приобретать билеты. Это позволит избежать ожидания на спуске и гарантирует вам незабываемые впечатления!» — говорится в посте.

Об ограничениях на продажу ски-пассов пока информации нет. Все работает в обычном режиме.

В пресс-службе отметили, что если туристы планируют поездку после 14 часов, то сначала необходимо уточнить наличие билетов на сайте курорта или по телефону 8 (800) 500-05-55.