Один из горнолыжных курортов Сочи ограничил продажу прогулочных билетов. С чем это связано?
«Роза Хутор» в новогодние праздники снизил продажу прогулочных и экскурсионных билетов на подъемник
3 января телеграм-канал «Роза Хутор» сообщил, что из-за высокого спроса курорт вынужден ограничить продажу прогулочных билетов на подъемники.
«Чтобы каждый из вас смог насладиться прекрасными моментами на нашем курорте, мы рекомендуем вам заранее планировать вашу поездку и приобретать билеты. Это позволит избежать ожидания на спуске и гарантирует вам незабываемые впечатления!» — говорится в посте.
«Змей Горыныч» вне конкуренции:
Об ограничениях на продажу ски-пассов пока информации нет. Все работает в обычном режиме.
В пресс-службе отметили, что если туристы планируют поездку после 14 часов, то сначала необходимо уточнить наличие билетов на сайте курорта или по телефону 8 (800) 500-05-55.
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