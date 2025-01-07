Эколог заявил, что в Горячем Ключе годами сливают фекалии в поля и реку, чиновники не реагируют, а жители запуганы

Как утверждает независимый журналист, власти Горячего Ключа два с половиной года не чинят утечки канализации, а жители постоянно находят всё новые

7 января независимый журналист и экоактивист Андрей Панюшкин рассказал Юга.ру, что минимум с 2021 года в Горячем Ключе в реку Псекупс стекает большой поток неочищенных фекальных вод. По словам журналиста, власти муниципалитета отделываются формальными отписками и не предпринимают мер, которые действительно помогли бы устранить утечку.

Затопленный неочищенными канализационными стоками лес в Горячем Ключе © Скриншот видео Андрея Панюшкина, Youtube.com/@journalistinspain

По словам Панюшкина, еще в начале марта 2022 года он обнаружил массивную утечку неочищенных фекальных вод возле принадлежащей горячеключевскому Водоканалу насосной станции по адресу улица Ярославского, 139 Б. После этого журналист написал жалобы во все контролирующие органы. 11 марта комиссия Россельхознадзора заверила, что собрала все необходимые пробы воды и грунта и после проведения анализов передаст их ведомству, которое должно заниматься этой проблемой. «У меня есть видео, которое снято еще в 2021 году», — утверждает Андрей Панюшкин. — «И там этот разлив уже есть. К самой станции с тыльной стороны подобраться сложно, потому что там натуральное болото. Зато прекрасно видно оголовье колодца Водоканала, из которого сильным потоком поступают сточные воды, а также трубу диаметром около 50 сантиметров, которую кто-то проложил под дорогой, ведущей к заводу минеральной воды «Айсберг» — чтобы фекальные стоки не заливали проезжую часть». По словам Панюшкина, фекалиями в месте этой утечки залито несколько десятков тысяч квадратных метров земель поселения, лесного фонда и сельхозназначения. А позднее в 2022 году он обнаружил еще одну утечку — возле насосной станции на улице Пономаренко, 5. Там «просто проделали дырку в боковой стене канализационного коллектора, и все фекалии просто стекали в заботливо прокопанную кем-то канавку».

Вскоре у Андрея Панюшкина начались проблемы, связанные с его гражданским активизмом и работой в «Эковахте по Северному Кавказу». Журналисту пришлось уехать из России, его дом в Горячем Ключе сожгли, и расследование уголовного дела о поджоге долго не начиналось. В 2024 году журналист продолжил рассылать запросы и жалобы, связанные с утечкой канализационных вод в Псекупс — и в ноябре, наконец, начал получать ответы. «Из Россельхознадзора и Роспотребнадзора мне написали, что материалы переданы в прокуратуру Горячего Ключа — то есть, как раз тем людям, которые всё это замалчивают! А и.о. заместителя мэра Горячего Ключа прислал отписку, что это был аварийный выброс и что последствия устранены», — говорит Панюшкин.

Ответы Росприроднадзора и Россельхознадзора © Фото Андрея Панюшкина для Юга.ру

Ответы администрации Горячего Ключа © Фото Андрея Панюшкина для Юга.ру

Получив такие ответы, эколог попросил одного из своих горячеключевских знакомых снять место разлива. На видео очевидно, что фекальные воды никуда не делись. А 4 января ему прислали видео еще одного разлива. «Если это, как они утверждают, был «аварийный выброс», то почему с 2022 года авария не устранена, а земля не рекультивирована?» — вопрошает Панюшкин. — «Почему в 2011 году мэрия Горячего Ключа судилась с предпринимательницей, которая построила мост через Псекупс и якобы загубила много рыбы — а теперь закрывает глаза на гораздо более страшное и системное нарушение? Почему на ситуацию никак не реагирует краевое Минприроды — ведомство, которое выдало лицензию на производство минеральной воды заводу «Айсберг», чьи скважины расположены по соседству с фекальным болотом?»

Разлив канализационных стоков рядом со скважиной завода минеральных вод «Айсберг» © Фото Андрея Панюшкина для Юга.ру

Панюшкин считает, что администрация Горячего Ключа игнорирует проблему ради «экономии средств». По его словам, очистные сооружения расположены на противоположном берегу Псекупса. Поэтому, если проделывать дырки в канализационных коллекторах и позволять неочищенным стокам вытекать наружу, можно сильно сэкономить на электричестве, которое пришлось бы потратить на перекачку и очистку канализационных вод. «Местные жители боятся рапортовать об этой проблеме, несмотря на то, что знают — администрация делает эти точки слива специально. У меня остались сторонники в Горячем Ключе, но даже им сложно улучить момент, чтобы снять этот беспредел на видео. Люди боятся, что за ними придут, как пришли за мной», — резюмирует Панюшкин. — «Такой же слив еще есть в районе микрорайона «Курортный», но я никого не могу уговорить туда выехать и снять видео. А председатель местного ТОСа не хочет ссориться с администрацией — ведь фекалии же утекают вниз от «Курортного», так что им не критично. Никто не хочет думать о том, что загрязненная вода Псекупса течет в станицу Саратовскую, а потом впадает в Кубань и отравляет уже Краснодар».