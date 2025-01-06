Посетители парка «Краснодар» повредили новогодние украшения и иллюминации
Из-за большого количества посетителей в парке «Краснодар» повредились новогодние инсталляции
В новогодние праздники в парке «Краснодар» образовались толпы посетителей. Утром 5 января в соцсетях появились кадры поврежденных новогодних украшений и иллюминаций.
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Некоторые гости парка стремились сделать красивые снимки, поэтому подходили к локациям как можно ближе. Это привело к разрушениям.
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