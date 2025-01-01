«Змей Горыныч» вне конкуренции: на чем катаются посетители «Сочи Парка»

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

«Сочи Парк» назвал свои самые популярные аттракционы по итогам 2024 года

В «Сочи Парке» подвели итоги 2024 года. Установлен рекорд по количеству посетителей: за 12 месяцев в парке развлечений побывали 2,2 миллиона человек — такие данные приводит портал Sochi1.ru.

Самым популярным аттракционом «Сочи Парка» с большим отрывом стал «Змей Горыныч» — на эти американские горки, которые за три секунды разгоняются с нуля до 100 км/ч, в 2024 году прокатились 1,4 миллиона посетителей.

На втором месте — еще одни американские горки, «Шаролёт». Сюда за год было продано 1,1 миллиона билетов.

Третье место у цепочной карусели «Самоцветы» (700 тысяч посещений).

Также стоит отметить популярность «Богатырской заставы», которая совмещает в себе американские горки и чертово колесо. На этом аттракционе успели прокатиться 500 тысяч человек, при том что открыт он был только в июне 2024 года.

Напомним, что до 8 января все муниципальные парковки в Сочи работают бесплатно, а вот в Сириусе с начала нового года уже действует туристический налог.

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«Змей Горыныч» вне конкуренции: на чем катаются посетители «Сочи Парка»
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