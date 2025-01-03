Сильный дождь со снегом, ветер и гололед. Непогода накроет Краснодарский край в ближайшие дни

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Дульской, Юга.ру
    © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае 4 и 5 января

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что солнечные дни начала года сменятся осадками. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.

Региональное МЧС предупредило, что с 4 января на Кубани ожидается сильный дождь и снег, гроза и ветер с порывами до 20 м/с. Ночью и днем 5 января обещают гололед и изморозь, мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях, ветер также не успокоится.

«Сладкое дыхание весны»:

При этом температура воздуха днем 4 января — от +9 до +14 °С, 5 января — от -2 до +3 °С. На Черноморском побережье небольшой дождь, местами может пойти снег. Будет дуть сильный ветер.  

В Краснодаре в субботу, 4 января, пройдет сильный дождь, но будет до +10 °С, в воскресенье, 5 января, похолодает до +3 °С. Снег в столице Кубани не прогнозируют.

Как писали Юга.ру, 30 декабря в Краснодаре из-за гололеда столкнулись 17 машин. Мэрию оштрафуют за нечищенные дороги.

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