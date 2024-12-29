В Сириусе вводят туристический налог

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С нового года туристам в Сириусе придется дополнительно платить, как минимум, сто рублей за номер в сутки

С 1 января 2025 года на федеральной территории Сириус введут туристический налог — об этом 28 декабря сообщила пресс-служба местной администрации. Этот налог заменит ранее действовавший курортный сбор размером 50 рублей в сутки с человека. Новый платеж составит 1% от стоимости проживания в номере, но не менее 100 рублей в сутки. Каждый год процентная ставка будет расти, и к 2029 году платить придется 5% от стоимости номера. Перечислять деньги в бюджет Сириуса будут сами отели, хостелы и прочие зарегистрированные средства размещения туристов. А туристы увидят, сколько именно с них взяли туристического налога, в чеке за оплату проживания.

«Доходы бюджета, которые поступят от туристического налога, будут направлены на развитие туристической инфраструктуры федеральной территории», — говорится в сообщении пресс-службы федеральной территории Сириус.

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В Сириусе вводят туристический налог
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