Краснодарский край в новогоднюю ночь накроет магнитная буря из-за сильных вспышек на Солнце

30 декабря Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что в 07:14 и 07:31 минуту по московскому времени ученые зарегистрировали на Солнце сильные вспышки максимально возможного класса Х.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 31 декабря с 06:00 началась магнитная буря. После полудня она достигнет своего максимума с интенсивностью от средней до сильной, после чего начнет постепенно ослабевать.