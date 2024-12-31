Краснодарский край в новогоднюю ночь накроет магнитная буря из-за сильных вспышек на Солнце
Геомагнитные удары начнут атаковать Землю вечером 31 декабря
30 декабря Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что в 07:14 и 07:31 минуту по московскому времени ученые зарегистрировали на Солнце сильные вспышки максимально возможного класса Х.
Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 31 декабря с 06:00 началась магнитная буря. После полудня она достигнет своего максимума с интенсивностью от средней до сильной, после чего начнет постепенно ослабевать.
Читайте также:
В новогоднюю ночь ожидается приход второго облака солнечного вещества, поэтому во второй половине ночи возможен второй всплеск возмущений геомагнитного поля с интенсивностью от слабой до средней магнитной бури. Окончание возмущений магнитосферы Земли прогнозируется ближе к полудню 1 января 2025 года.
Магнитные бури происходят из-за активности Солнца — солнечные потоки поступают в окрестности Земли, что вызывает возмущение магнитосферы планеты. Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.
Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание в период магнитных бурь. В группу риска, в первую очередь, входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край 25 и 26 декабря накрыла магнитная буря.