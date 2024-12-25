Штормит не только море. Краснодарский край на два дня накроет магнитная буря

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя starline с сайта freepik.com
    © Фото пользователя starline с сайта freepik.com

После вспышки на Солнце 25 и 26 декабря на Земле ожидаются магнитные бури

23 декабря пресс-служба лаборатории солнечной астрономии сообщила о сильной вспышке в восточном полушарии Солнца. Событие имело импульсный характер, когда энергия выделилась при коротком взрыве большой мощности.

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В связи с этим, согласно прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии, 25 декабря с 15:00 до полуночи Землю накроет девятичасовая магнитная буря. Она может достигнуть уровня G2.

Еще одна магнитная буря G1 ударит по нашей планете 26 декабря. Продлится она более шести часов. Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии с полудня.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Магнитные бури происходят из-за активности Солнца — солнечные потоки поступают в окрестности Земли, что вызывает возмущение магнитосферы планеты.

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.

Напомним, что метеозависимые люди могут чувствовать недомогание в период магнитных бурь. В группу риска, в первую очередь, входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

Как писали Юга.ру, в ближайшие дни балканский циклон принесет в Краснодарский край мощный шторм. 

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