Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край. Она продлится до вечера 5 октября

Синоптик рассказал, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури на Кубани

Солнечная активность спровоцирует на Земле сильную магнитную бурю, которая продлится двое суток — с 3 по 5 октября.

3 октября ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил , что на Солнце произошла вспышка — вторая по мощности в 2024 году.

В пятницу утром, 4 октября, магнитная буря достигнет уровня G3, в течение дня пойдет на спад, а в ночь на субботу станет еще сильнее. Магнитосфера успокоится к 9 часам вечера 5 октября.

«В конце недели геомагнитное поле будет немного возмущаться, но это не будет достигать магнитных бурь. Магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние в начале новой недели», — добавил Леус.