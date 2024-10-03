Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край. Она продлится до вечера 5 октября
Синоптик рассказал, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури на Кубани
3 октября ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Солнце произошла вспышка — вторая по мощности в 2024 году.
Солнечная активность спровоцирует на Земле сильную магнитную бурю, которая продлится двое суток — с 3 по 5 октября.
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В пятницу утром, 4 октября, магнитная буря достигнет уровня G3, в течение дня пойдет на спад, а в ночь на субботу станет еще сильнее. Магнитосфера успокоится к 9 часам вечера 5 октября.
«В конце недели геомагнитное поле будет немного возмущаться, но это не будет достигать магнитных бурь. Магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние в начале новой недели», — добавил Леус.
«Фобос» напомнил, что метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в период магнитных бурь. В группе риска, в первую очередь, люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.
«Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также поможет утренняя зарядка и контрастный душ», — добавили в центре погоды.
Магнитные бури происходят из-за активности Солнца — солнечные потоки поступают в окрестности Земли, что вызывает возмущение магнитосферы планеты.
Всего у магнитных бурь пять уровней:
G1 — незначительные;
G2 — умеренные;
G3 — сильные;
G4 — тяжелые;
G5 — экстремально сильные.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре зафиксировали загрязнение воздуха после пыльной бури.