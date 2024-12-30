В парках Краснодара 1 января пройдут «Забеги обещаний». В чем суть и во сколько старты?
Бесплатные новогодние забеги в первый день 2025 года пройдут в Чистяковской роще и Солнечном острове (6+)
Беговое сообщество «5 верст» анонсировало на 1 января два новогодних забега обещаний. Они пройдут в парках «Чистяковская роща» и «Солнечный остров».
Участники смогут пробежать или пройти дистанцию в 5 километров или 2025 метров. Перед стартом необходимо дать себе символическое обещание на предстоящий год, записать его на нагрудном номере и прикрепить на одежду перед пробежкой.
«Обещания могут быть любыми, например: «Обещаю в 2025 году свозить семью на море!», «Обещаю пробежать марафон!», «Обещаю сдать сессию без хвостов!». Опытным путем доказано: если обещание записать, то больше шансов, что оно сбудется», — отметили организаторы.
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Для участия нужно зарегистрироваться на сайте «5 верст», сохранить полученный QR-код и прийти с ним на место сбора. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта.
В Солнечном острове сбор участников в 9:40 возле центральной аллеи, старт — в 10:00. В Чистяковской роще сбор в 11:45, старт — в 12:00. Организаторы просят участников приходить заранее, чтобы успеть на групповую разминку.
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