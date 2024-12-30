В парках Краснодара 1 января пройдут «Забеги обещаний». В чем суть и во сколько старты?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «5 верст Солнечный остров Краснодар» https://t.me/verst5krasnodar/2323
    © Скриншот фото из телеграм-канала «5 верст Солнечный остров Краснодар» https://t.me/verst5krasnodar/2323

Бесплатные новогодние забеги в первый день 2025 года пройдут в Чистяковской роще и Солнечном острове (6+)

Беговое сообщество «5 верст» анонсировало на 1 января два новогодних забега обещаний. Они пройдут в парках «Чистяковская роща» и «Солнечный остров». 

Участники смогут пробежать или пройти дистанцию в 5 километров или 2025 метров. Перед стартом необходимо дать себе символическое обещание на предстоящий год, записать его на нагрудном номере и прикрепить на одежду перед пробежкой.

«Обещания могут быть любыми, например: «Обещаю в 2025 году свозить семью на море!», «Обещаю пробежать марафон!», «Обещаю сдать сессию без хвостов!». Опытным путем доказано: если обещание записать, то больше шансов, что оно сбудется», — отметили организаторы.

Домик Деда Мороза, диджеи и аттракционы:

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте «5 верст», сохранить полученный QR-код и прийти с ним на место сбора. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта.

В Солнечном острове сбор участников в 9:40 возле центральной аллеи, старт — в 10:00. В Чистяковской роще сбор в 11:45, старт — в 12:00. Организаторы просят участников приходить заранее, чтобы успеть на групповую разминку.

Как писали Юга.ру, на курорте «Эльбрус» Новый год отметят горнолыжным спуском Дедов Морозов.

Краснодар Новый год Парки Спорт

Все материалы по теме:

Новости

«Сладкое дыхание весны». В конце декабря в Сириусе зацвело ароматное растение в виде сердца
В парках Краснодара 1 января пройдут «Забеги обещаний». В чем суть и во сколько старты?
Экс-футболист ФК «Краснодар» Бугаев погиб на СВО. Ранее его осудили за сбыт наркотиков
Какой общественный транспорт будет ходить в новогоднюю ночь
В Сочи тоже сделали муниципальные парковки бесплатными на зимние праздники
«Облачно и без существенных осадков»: синоптики о погоде в Краснодаре 30 декабря

Лента новостей

Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
27 декабря, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
Завтра, 09:25
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Салатная экономия
26 декабря, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»

Реклама на сайте