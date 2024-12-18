Домик Деда Мороза, диджеи и аттракционы. В Краснодаре 20 декабря откроют Рождественскую ярмарку
Мэрия Краснодара опубликовала программу мероприятий, которые пройдут на Пушкинской площади
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 20 декабря на Пушкинской площади откроют Рождественскую ярмарку. Она будет работать ежедневно до 12 января с 10:00 до 23:00.
21 декабря для посетителей ярмарки приготовили специальную программу.
В Краснодаре до конца декабря пройдут сразу несколько новогодних маркетов:
Так, с 14:00 до 16:00 гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Жители смогут сфотографироваться с ними, спеть новогодние песни и посмотреть выступления музыкальных коллективов.
С 16:00 до 19:00 будет выступать диджей, а ведущий расскажет о ярмарке, производителях, брендах и о том, как посетить резиденцию Деда Мороза.
Музыкальная программа от диджея ждет гостей и 21,22, 28 и 29 декабря —днем, а с 31 декабря до 7 января — вечером.
На ежегодной ярмарке можно будет приобрести елку, новогодние украшения, сувениры, игрушки, открытки ручной работы и фермерские продукты от предпринимателей и ремесленников.
Также во все дни Рождественской ярмарки будет работать ресторанный дворик с блюдами из мяса и рыбы на мангале, хот-догами и напитками. Для детей на Пушкинской площади откроют луна-парк.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли елочные базары. Узнать, где купить живое новогоднее дерево, можно здесь.
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