Домик Деда Мороза, диджеи и аттракционы. В Краснодаре 20 декабря откроют Рождественскую ярмарку

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что 20 декабря на Пушкинской площади откроют Рождественскую ярмарку. Она будет работать ежедневно до 12 января с 10:00 до 23:00 . 21 декабря для посетителей ярмарки приготовили специальную программу.

Так, с 14:00 до 16:00 гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Жители смогут сфотографироваться с ними, спеть новогодние песни и посмотреть выступления музыкальных коллективов.



С 16:00 до 19:00 будет выступать диджей, а ведущий расскажет о ярмарке, производителях, брендах и о том, как посетить резиденцию Деда Мороза.

Музыкальная программа от диджея ждет гостей и 21,22, 28 и 29 декабря —днем, а с 31 декабря до 7 января — вечером.



На ежегодной ярмарке можно будет приобрести елку, новогодние украшения, сувениры, игрушки, открытки ручной работы и фермерские продукты от предпринимателей и ремесленников.



Также во все дни Рождественской ярмарки будет работать ресторанный дворик с блюдами из мяса и рыбы на мангале, хот-догами и напитками. Для детей на Пушкинской площади откроют луна-парк.