На курорте «Эльбрус» Новый год отметят горнолыжным спуском Дедов Морозов

30 декабря и 2 января на курорте «Эльбрус» отдыхающие смогут спуститься с горнолыжных трасс в костюмах Дедов Морозов

25 декабря пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила «Интерфаксу», что горнолыжники и сноубордисты в костюмах Дедов Морозов совершат массовые спуски с высоты более 3800 метров по трассам курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

Мероприятия пройдут 30 декабря и 2 января. Деды Морозы будут спускаться со станции «Гарабаши». Организаторы предоставят костюмы всем желающим.