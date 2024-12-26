На курорте «Эльбрус» Новый год отметят горнолыжным спуском Дедов Морозов
30 декабря и 2 января на курорте «Эльбрус» отдыхающие смогут спуститься с горнолыжных трасс в костюмах Дедов Морозов
25 декабря пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила «Интерфаксу», что горнолыжники и сноубордисты в костюмах Дедов Морозов совершат массовые спуски с высоты более 3800 метров по трассам курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.
Мероприятия пройдут 30 декабря и 2 января. Деды Морозы будут спускаться со станции «Гарабаши». Организаторы предоставят костюмы всем желающим.
Деды Морозы и Снегурочки на велосипедах:
В эти дни на курорте планируют создать снежные фигуры. В новогоднюю ночь гостей ждет дискотека под открытым небом.
По данным СМИ, также 28 декабря на курорте «Эльбрус» откроют резиденцию Деда Мороза. Во время новогодних каникул там организуют розыгрыши призов и мастер-классы.
Основные праздничные события состоятся на поляне Азау: на главной сцене, на сцене ярмарочной площади и на станции «Мир» на высоте 3500 метров.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли Рождественскую ярмарку с домиком Деда Мороза и аттракционами.
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