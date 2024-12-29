Взносы на капремонт в Краснодарском крае с 1 января вырастут еще на 21%

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодарского края во второй раз за полгода подняли тариф ежемесячного платежа за капремонт многоквартирного жилья

Администрация Краснодарского края 28 декабря опубликовала на своем официальном сайте 41 нормативный документ, один из которых — приказ о повышении минимального размера ежемесячного взноса на капремонт многоквартирного жилья в регионе. С 1 января 2025 года тариф составит 11,47 рубля за квадратный метр.

Предыдущий тариф составлял 9,47 рубля и вступил в действие совсем недавно, 1 июля 2024-го. Таким образом, с 1 января размер платы повысится на 21%. А по сравнению с началом года, когда он составлял 6,95 рубля — на 65%.

Ранее на этой неделе Юга.ру писали о том, когда улицу Московскую закроют на ремонт коллектора и на что в Сочи потратили курортный сбор 2024 года.

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Взносы на капремонт в Краснодарском крае с 1 января вырастут еще на 21%
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