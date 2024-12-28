Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл подробности третьего сезона

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  • © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноПоток»
    © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноПоток»

Режиссер и сценарист южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал о работе над третьим сезоном проекта (18+)

26 декабря издание Variety сообщило, что выход третьего сезона сериала «Игра в кальмара» запланирован на 2025 год. Он будет финальным.

Как заявил режиссер и сценарист хитового южнокорейского шоу Хван Дон Хек, большая часть запланированных сцен уже снята и находится на стадии постпродакшена. Постановщик признался, что устал во время работы над сериалом. Помимо основного шоу, он также занимается одноименным реалити-шоу и англоязычной адаптацией от режиссера Дэвида Финчера.

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«Я так измучен. Я очень сильно устал от этого проекта. Можно сказать, что меня уже тошнит от «Игры в кальмара», — сказал Хван Дон Хек.

Напомним, второй сезон нашумевшего сериала вышел на Netflix 26 декабря. Сюжет продолжает историю главного героя первого сезона Сон Ки Хуна. Игрок 456 вернется в шоу, чтобы разрушить его изнутри.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер предстоящего сериала «Нулевой день». 81-летний Роберт Де Ниро играет бывшего президента США.

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Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл подробности третьего сезона
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