Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл подробности третьего сезона
Режиссер и сценарист южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал о работе над третьим сезоном проекта (18+)
26 декабря издание Variety сообщило, что выход третьего сезона сериала «Игра в кальмара» запланирован на 2025 год. Он будет финальным.
Как заявил режиссер и сценарист хитового южнокорейского шоу Хван Дон Хек, большая часть запланированных сцен уже снята и находится на стадии постпродакшена. Постановщик признался, что устал во время работы над сериалом. Помимо основного шоу, он также занимается одноименным реалити-шоу и англоязычной адаптацией от режиссера Дэвида Финчера.
Читайте также:
«Я так измучен. Я очень сильно устал от этого проекта. Можно сказать, что меня уже тошнит от «Игры в кальмара», — сказал Хван Дон Хек.
Напомним, второй сезон нашумевшего сериала вышел на Netflix 26 декабря. Сюжет продолжает историю главного героя первого сезона Сон Ки Хуна. Игрок 456 вернется в шоу, чтобы разрушить его изнутри.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер предстоящего сериала «Нулевой день». 81-летний Роберт Де Ниро играет бывшего президента США.