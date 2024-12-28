Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл подробности третьего сезона

Режиссер и сценарист южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек рассказал о работе над третьим сезоном проекта (18+)

26 декабря издание Variety сообщило, что выход третьего сезона сериала «Игра в кальмара» запланирован на 2025 год. Он будет финальным.

Как заявил режиссер и сценарист хитового южнокорейского шоу Хван Дон Хек, большая часть запланированных сцен уже снята и находится на стадии постпродакшена. Постановщик признался, что устал во время работы над сериалом. Помимо основного шоу, он также занимается одноименным реалити-шоу и англоязычной адаптацией от режиссера Дэвида Финчера.