В горах Сочи открылся центр гастротуризма «Птицы захмелели»
На сочинском Курорте Красная Поляна заработал новый гастрономический центр «Птицы захмелели»
Новое гастропространство расположено на отметке «Поляна 960». Внутри здания 143 посадочных места, а веранда может принять до 134 гостей. Гастрономия центра продолжит стратегию краснополянской кухни, представленной на курорте. Она объединяет кулинарные традиции коренных народов Кавказа и Кубани, эстонских и греческих общин, которые сложились на территории современной Красной Поляны еще полтора столетия назад.
Генеральный директор Курорта Красная Поляна Павел Перов рассказал о центре гастротуризма:
«Наши исследования показали, что туристы, привыкшие к комфортным путешествиям, не только ценят высокий уровень сервиса, современные спа и открытые бассейны, но и проявляют особый интерес к кулинарии. Именно поэтому открытие центра гастрономического туризма «Птицы захмелели» на «Поляне 960» в сезоне 2024/2025 — значительное событие. Меню отражает многонациональные кулинарные традиции народов, заселивших Красную Поляну около полутора столетий назад, в сочетании с инновациями высокой кухни. В ближайший год мы планируем открыть на курорте ещё около десяти ресторанов. Также важно отметить, что курорт придерживается стратегии устойчивого развития, в рамках которой максимально закупает продукцию у местных фермеров. Поэтому центр — это не только вклад в сохранение аутентичного наследия предков, но и наша лепта в экономику региона и массового бизнеса.
Что посмотреть в Сочи:
При разработке меню центра гастротуризма бренд-шеф курорта Андрей Савенков и шеф-повар Владимир Куликов детально изучили историю региона, пообщались с научным сотрудниками музеев, фермерами и рыболовами, а также местными жителями, которые бережно хранят традиционные семейные рецепты и передают их из поколения в поколение. В меню центра гастротуризма сочетаются многонациональные кулинарные традиции краснополянцев, отборные локальные продукты и новаторское гастрономическое искусство.
«Одно из блюд, которое непременно нужно попробовать в центре гастротуризма, — свиная рулька по-краснополянски. Готовится она в пшеничном пиве собственного производства и подается с хрустящей тушеной капустой, домашней горчицей и сливочным хреном. Как это блюдо стало одним из флагманов краснополянской кухни? Дело в том, что в одном рецепте сошлись гастрономические традиции разных этносов, населяющих территории региона ещё с конца XVIII века: это российское казачество, немцы, поляки и эстонцы», — поделился бренд-шеф курорта Андрей Савенков.
В Сочи заработал единый ски-пасс:
В Центре гастротуризма можно не только поближе познакомиться с регионом через кухню, но и посетить производственный цех. Для гостей будут проводить экскурсии в мир высокой гастрономии и крафтовых напитков. По оценкам в год здесь будут производить до 360 тонн собственного пива.
Название «Птицы захмелели» родилось из легенды о том, как местные птицы, полакомившись спелыми ягодами и зернами, начинали весело щебетать и кружиться в воздухе, словно опьяненные ароматами и вкусами. Это стало символом гастрономического наслаждения.
Как писали Юга.ру, с 20 по 25 января 2025 года на Курорте Красная Поляна пройдет спортивно-музыкальный фестиваль IGRA.