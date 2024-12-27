Жителей и гостей Новороссийска приглашают на забег Дедов Морозов

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Единственное требование для участников — наличие костюмов Деда Мороза или его атрибуты

Центр физкультурно-массовой работы Новороссийска анонсировал на 29 декабря забег Дедов Морозов.

В рамках мероприятия пройдет розыгрыш новогодних елок и других подарков. Для участия нужно только наличие костюма Деда Мороза или его атрибуты.

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«Это отличная возможность не только проявить спортивный дух, но и выиграть подарки для создания праздничной атмосферы в своих домах», — считают организаторы.

Сбор участников на Форумной площади. Регистрация с 09:00 до 09:30, начало забега — в 10:00.

29 декабря предновогодний забег состоится и в Краснодаре в парке «Чистяковская роща».

Как писали Юга.ру, 28 декабря в Краснодаре пройдет новогодний заезд на велосипедах. Организаторы призывают участников украсить двухколесный транспорт и нарядиться в костюмы.

Новороссийск Новый год Праздники Спорт

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Жителей и гостей Новороссийска приглашают на забег Дедов Морозов
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