Жителей и гостей Новороссийска приглашают на забег Дедов Морозов
Единственное требование для участников — наличие костюмов Деда Мороза или его атрибуты
Центр физкультурно-массовой работы Новороссийска анонсировал на 29 декабря забег Дедов Морозов.
В рамках мероприятия пройдет розыгрыш новогодних елок и других подарков. Для участия нужно только наличие костюма Деда Мороза или его атрибуты.
«Это отличная возможность не только проявить спортивный дух, но и выиграть подарки для создания праздничной атмосферы в своих домах», — считают организаторы.
Сбор участников на Форумной площади. Регистрация с 09:00 до 09:30, начало забега — в 10:00.
29 декабря предновогодний забег состоится и в Краснодаре в парке «Чистяковская роща».
Как писали Юга.ру, 28 декабря в Краснодаре пройдет новогодний заезд на велосипедах. Организаторы призывают участников украсить двухколесный транспорт и нарядиться в костюмы.
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