Жителей и гостей Новороссийска приглашают на забег Дедов Морозов

Единственное требование для участников — наличие костюмов Деда Мороза или его атрибуты

В рамках мероприятия пройдет розыгрыш новогодних елок и других подарков. Для участия нужно только наличие костюма Деда Мороза или его атрибуты.

«Это отличная возможность не только проявить спортивный дух, но и выиграть подарки для создания праздничной атмосферы в своих домах», — считают организаторы.

Сбор участников на Форумной площади. Регистрация с 09:00 до 09:30, начало забега — в 10:00.

29 декабря предновогодний забег состоится и в Краснодаре в парке «Чистяковская роща».