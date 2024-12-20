На Курорте Красная Поляна пройдет спортивно–музыкальный фестиваль IGRA

Реклама
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Курорта Красная Поляна
    © Фото Курорта Красная Поляна

С 20 по 25 января 2025 года на Курорте Красная Поляна пройдет спортивно-музыкальный фестиваль IGRA

Фестиваль будет наполнен спортивными соревнованиями среди профессионалов и любителей, dj-сетами на всех уровнях курорта, гастрономическими ужинами и розыгрышами. Кульминацией станет шоу электронной музыки IGRA 2.0 на площадке RED ARENA.

Для фестиваля на Поляне 960 построят сноупарк. Здесь 22 и 23 января пройдут два этапа любительских состязаний по слалом-гиганту для лыжников и сноубордистов. Победителей выберут среди мужчин, женщин и детей.

Также 24 и 25 января состоятся соревнования по джиббингу, в которых райдеры посоревнуются в технике выполнения трюков на различных препятствиях — рейлах, бочках, трапециях, трамплинах и прочих. Профессионалы покажут шоу на специально подготовленных фигурах. 

Регистрацию на любительские соревнования откроют ближе к дате проведения. 

  • © Фото Курорта Красная Поляна
    © Фото Курорта Красная Поляна

Читайте также:

Программа фестиваля IGRA: 

20–25 января:

  • профессиональные и любительские спортивные соревнования на горнолыжных склонах Курорта Красная Поляна; 
  • развлекательная программа и dj-вечеринки в новом ресторане «Птицы захмелели» и в рестобаре Après Ski. 

25 января:

  • шоу электронной музыки IGRA 2.0 в RED ARENA. Гостей ждут шесть часов качественной электронной музыки от мировых DJ, световой перфоманс от команды Dreamlaser и live-выступления.

Специально для этого в горы Сочи приедут музыканты M.E.G., SOCKO, GUMA, Aiwaska, AZZARO.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь

  • © Фото Курорта Красная Поляна
    © Фото Курорта Красная Поляна

Как писали Юга.ру, отель Курорта Красная Поляна начал выдавать российские банковские карты «Мир» иностранным туристам.

Красная Поляна Курорты и туризм Сочи Фестивали

Новости

Кусудама и хагоита. В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома
В Краснодарском крае предпоследние выходные этого года будут дождливыми и туманными
В Черном море повторные выбросы мазута. Часть нефтепродуктов дошла до заповедника «Большой Утриш» в Анапе
Эколог, волонтеры и жители Анапы рассказали, с какими проблемами столкнулись при ликвидации разлива нефти в Черном море
В 2025 году в Краснодарском крае введут новый упрощенный налоговый режим для предпринимателей
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси

Лента новостей

Проезд по карману
Сегодня, 17:00
Проезд по карману
Как и почему за 20 лет тарифы на общественный транспорт в Краснодаре выросли в 12,5 раз
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 17:00
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси
Сегодня, 15:33
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси

Реклама на сайте