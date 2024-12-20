На Курорте Красная Поляна пройдет спортивно–музыкальный фестиваль IGRA
С 20 по 25 января 2025 года на Курорте Красная Поляна пройдет спортивно-музыкальный фестиваль IGRA
Фестиваль будет наполнен спортивными соревнованиями среди профессионалов и любителей, dj-сетами на всех уровнях курорта, гастрономическими ужинами и розыгрышами. Кульминацией станет шоу электронной музыки IGRA 2.0 на площадке RED ARENA.
Для фестиваля на Поляне 960 построят сноупарк. Здесь 22 и 23 января пройдут два этапа любительских состязаний по слалом-гиганту для лыжников и сноубордистов. Победителей выберут среди мужчин, женщин и детей.
Также 24 и 25 января состоятся соревнования по джиббингу, в которых райдеры посоревнуются в технике выполнения трюков на различных препятствиях — рейлах, бочках, трапециях, трамплинах и прочих. Профессионалы покажут шоу на специально подготовленных фигурах.
Регистрацию на любительские соревнования откроют ближе к дате проведения.
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Программа фестиваля IGRA:
20–25 января:
- профессиональные и любительские спортивные соревнования на горнолыжных склонах Курорта Красная Поляна;
- развлекательная программа и dj-вечеринки в новом ресторане «Птицы захмелели» и в рестобаре Après Ski.
25 января:
- шоу электронной музыки IGRA 2.0 в RED ARENA. Гостей ждут шесть часов качественной электронной музыки от мировых DJ, световой перфоманс от команды Dreamlaser и live-выступления.
Специально для этого в горы Сочи приедут музыканты M.E.G., SOCKO, GUMA, Aiwaska, AZZARO.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
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