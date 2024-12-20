С 20 по 25 января 2025 года на Курорте Красная Поляна пройдет спортивно-музыкальный фестиваль IGRA

Фестиваль будет наполнен спортивными соревнованиями среди профессионалов и любителей, dj-сетами на всех уровнях курорта, гастрономическими ужинами и розыгрышами. Кульминацией станет шоу электронной музыки IGRA 2.0 на площадке RED ARENA.

Для фестиваля на Поляне 960 построят сноупарк. Здесь 22 и 23 января пройдут два этапа любительских состязаний по слалом-гиганту для лыжников и сноубордистов. Победителей выберут среди мужчин, женщин и детей.

Также 24 и 25 января состоятся соревнования по джиббингу, в которых райдеры посоревнуются в технике выполнения трюков на различных препятствиях — рейлах, бочках, трапециях, трамплинах и прочих. Профессионалы покажут шоу на специально подготовленных фигурах. Регистрацию на любительские соревнования откроют ближе к дате проведения.

© Фото Курорта Красная Поляна

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Программа фестиваля IGRA: 20–25 января: профессиональные и любительские спортивные соревнования на горнолыжных склонах Курорта Красная Поляна;

развлекательная программа и dj-вечеринки в новом ресторане «Птицы захмелели» и в рестобаре Après Ski. 25 января: шоу электронной музыки IGRA 2.0 в RED ARENA. Гостей ждут шесть часов качественной электронной музыки от мировых DJ, световой перфоманс от команды Dreamlaser и live-выступления. Специально для этого в горы Сочи приедут музыканты M.E.G., SOCKO, GUMA, Aiwaska, AZZARO. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

© Фото Курорта Красная Поляна