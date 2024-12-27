В Краснодаре пройдет бесплатный предновогодний забег. Где и когда?

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В краснодарском парке 29 декабря пройдет костюмированный забег

Спортивный клуб «Пять верст» анонсировал на 29 декабря предновогодний забег. Он состоится в парке «Чистяковская роща».

«Каждый уйдет с мероприятия с подарком и отличным новогодним настроением», — обещают организаторы.

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Сбор участников в 08:40 на главном входе в парк.

Напомним, эта неделя в России шестидневная. Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала дополнительные сеансы прямой трансляции балета «Щелкунчик» с исторической сцены Большого театра.

Краснодар Парки Спорт

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