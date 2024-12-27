Россияне могут выиграть путешествие в стиле «Иронии судьбы». Как это сделать?
Сервис бронирования жилья предложил своим пользователям повторить путь Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Шанс отправиться в бесплатную поездку есть у россиян, чей адрес прописки (улица и номер дома) совпадает с адресом любого объекта жилья из базы Авито Путешествий. Последний и станет пунктом назначения.
В базе Авито Путешествий — более 400 тысяч квартир, апартаментов и частных домов для краткосрочной аренды по всей России, что создает вероятность большого числа совпадений адресов. Чтобы поучаствовать в новогоднем розыгрыше, нужно ввести на сайте проекта адрес своей прописки.
Генератор случайных чисел 10 января 2025 года определит 10 победителей, каждый из которых получит 150 тысяч рублей на поездку в город с адресом-двойником. В случае если счастливчик обнаружит сразу несколько объектов в разных городах с тем же адресом, то он сможет выбрать самостоятельно, куда из предложенных вариантов отправиться.
В России лишь 11% улиц носят уникальные названия. По данным Федеральной информационной адресной системы, самые популярные улицы в стране: Центральная, Молодежная, Школьная, Лесная, Садовая и Советская.
Чипсы с черной икрой и мандариновые чупа-чупсы:
«Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» у большинства россиян прочно связан с новогодним настроением и ощущением приближающегося праздника. Мы решили добавить немного чуда в предновогодние дни и предложить пользователям стать героями собственной истории в духе этого культового фильма, но, в отличие от Жени Лукашина, без неприятных неожиданностей, поскольку абсолютно все объекты жилья в нашей базе проверены и соответствуют описанию по всем пунктам», — отмечает старший менеджер по маркетингу продукта категории Путешествия Галина Собко.
Все материалы по теме: