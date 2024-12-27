Россияне могут выиграть путешествие в стиле «Иронии судьбы». Как это сделать?

Сервис бронирования жилья предложил своим пользователям повторить путь Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Шанс отправиться в бесплатную поездку есть у россиян, чей адрес прописки (улица и номер дома) совпадает с адресом любого объекта жилья из базы Авито Путешествий. Последний и станет пунктом назначения.