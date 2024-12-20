В торговых центрах Краснодара теперь можно построить маршрут до магазина в «Яндекс Картах». Мы проверили

20 декабря Юга.ру обнаружили, что в «Яндекс Картах» можно строить маршруты внутри ТРЦ Краснодара. Карты подскажут, как быстрее добраться до нужного магазина, ресторана или другого объекта.

Для построения маршрута в торговом центре необходимо выбрать этаж, на котором вы находитесь, и уточнить местоположение, а после — указать необходимую локацию. Маршруты можно строить внутри здания и из любой точки города: например, «Карты» построят маршрут на автобусе до ТЦ, покажут удобный вход и как добраться до конкретного магазина, а также предложат несколько вариантов пути.