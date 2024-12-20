В торговых центрах Краснодара теперь можно построить маршрут до магазина в «Яндекс Картах». Мы проверили
В «Яндекс Картах» теперь можно строить маршруты внутри популярных торговых центров Краснодара
20 декабря Юга.ру обнаружили, что в «Яндекс Картах» можно строить маршруты внутри ТРЦ Краснодара. Карты подскажут, как быстрее добраться до нужного магазина, ресторана или другого объекта.
Для построения маршрута в торговом центре необходимо выбрать этаж, на котором вы находитесь, и уточнить местоположение, а после — указать необходимую локацию. Маршруты можно строить внутри здания и из любой точки города: например, «Карты» построят маршрут на автобусе до ТЦ, покажут удобный вход и как добраться до конкретного магазина, а также предложат несколько вариантов пути.
Сейчас маршруты можно строить в торговых центрах «МЕГА Адыгея — Кубань» в Адыгее, «Красная Площадь» на улице Дзержинского, «МегаМолл», «Oz Молл» на улице Крылатой, «Галерея» в центре города, «Галактика» в районе улиц Уральской и Стасова и «Центр города» — между Красной и Коммунаров.
Также «Яндекс Карты» обновили поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты — уточнили местоположение эскалаторов, лифтов и других объектов.
Нам удалось построить маршруты в «Галерее» от кинотеатра «КАРО 8» до «Кинобара», от дома до входа в «Oz Молл», а также между магазинами, расположенными на разных этажах других торговых центров Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца декабря пройдут сразу несколько новогодних маркетов.