В торговых центрах Краснодара теперь можно построить маршрут до магазина в «Яндекс Картах». Мы проверили

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В «Яндекс Картах» теперь можно строить маршруты внутри популярных торговых центров Краснодара

20 декабря Юга.ру обнаружили, что в «Яндекс Картах» можно строить маршруты внутри ТРЦ Краснодара. Карты подскажут, как быстрее добраться до нужного магазина, ресторана или другого объекта. 

Для построения маршрута в торговом центре необходимо выбрать этаж, на котором вы находитесь, и уточнить местоположение, а после — указать необходимую локацию. Маршруты можно строить внутри здания и из любой точки города: например, «Карты» построят маршрут на автобусе до ТЦ, покажут удобный вход и как добраться до конкретного магазина, а также предложат несколько вариантов пути. 

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Сейчас маршруты можно строить в торговых центрах «МЕГА Адыгея — Кубань» в Адыгее, «Красная Площадь» на улице Дзержинского, «МегаМолл», «Oz Молл» на улице Крылатой, «Галерея» в центре города, «Галактика» в районе улиц Уральской и Стасова и «Центр города» — между Красной и Коммунаров.

Также «Яндекс Карты» обновили поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты — уточнили местоположение эскалаторов, лифтов и других объектов.

Нам удалось построить маршруты в «Галерее» от кинотеатра «КАРО 8» до «Кинобара», от дома до входа в «Oz Молл», а также между магазинами, расположенными на разных этажах других торговых центров Краснодара.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца декабря пройдут сразу несколько новогодних маркетов.

OZ Mall карты Краснодар маршруты МЕГА Адыгея-Кубань Развлечения Торговля торговые центры ТРЦ «Галерея Краснодар» Яндекс

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