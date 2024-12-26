100 произведений живописи, графики и скульптуры. В Краснодаре пройдет выставка «Ушедший век»
Краснодарцам покажут совместный проект художественного музея имени Коваленко и издательского дома «КоТ» (6+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 декабря открытие выставки «Ушедший век». Это совместный проект, созданный с издательским домом «КоТ».
Представлены работы из фондов музея и частных коллекций — больше 100 произведений живописи, графики и скульптуры. Посетители смогут увидеть произведения Бориса Сиромы, Виктора Крысина, Николая Евсы, Ивана Халюткина, Раисы Солуяновой, Евгения Цея.
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«В семидесятые годы в нашем крае сложилась новая социокультурная ситуация. Это было время для творческого расцвета. Художники-юбиляры талантливо запечатлели лица и события «золотого века» Кубани. Каждый посетитель сможет открыть для себя творчество этих мастеров», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 19 января 2025 года по улице Красной, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Фелицына открылась выставка «40 тыс. лет и зим: Долгий сон мамонтенка Любы».