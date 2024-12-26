100 произведений живописи, графики и скульптуры. В Краснодаре пройдет выставка «Ушедший век»

Представлены работы из фондов музея и частных коллекций — больше 100 произведений живописи, графики и скульптуры. Посетители смогут увидеть произведения Бориса Сиромы, Виктора Крысина, Николая Евсы, Ивана Халюткина, Раисы Солуяновой, Евгения Цея.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 декабря открытие выставки «Ушедший век». Это совместный проект, созданный с издательским домом «КоТ».

«В семидесятые годы в нашем крае сложилась новая социокультурная ситуация. Это было время для творческого расцвета. Художники-юбиляры талантливо запечатлели лица и события «золотого века» Кубани. Каждый посетитель сможет открыть для себя творчество этих мастеров», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 19 января 2025 года по улице Красной, 15.