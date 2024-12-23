«Это чрезвычайно тревожная ситуация». На побережье Краснодарского края нашли 11 мертвых дельфинов после разлива мазута

Одну азовку нашли в районе станицы Благовещенской. Ее гибель наступила несколько дней назад. На теле и в дыхале специалисты нашли следы мазута.

Три уже очень старых трупа дельфинов без мазута обнаружили на Бугазской косе, в Сукко и Варваровке, один — в Кабардинке (со следами травм и без мазута). В Новороссийске в поселке Алексино жители нашли восемь свежих тел азовок — шесть на берегу и два в воде.

«Это — массовый выброс. Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация», — рассказали в центре «Дельфа».

Специалисты взяли пробы, чтобы установить причины смерти животных.

Эколог Жора Каваносян заявил, что о массовом выбросе говорить пока рано.