В Краснодаре пройдет выставка лоскутных произведений «Блок. Иголка. Полотно»

© Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

© Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Посетители увидят более 40 работ, представляющих несколько тематически связанных разделов (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 декабря открытие выставки «Блок. Иголка. Полотно». Посетители смогут увидеть более 40 работ, разделенных на несколько тематических категорий. В первой части выставки «Блок» представлены лоскутные одеяла, выполненные в старинных техниках — русский квадрат, ляпочиха, треугольники, соты, полоска к полоске.

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Во вторую часть экспозиции «Иголка» входят авторские лоскутные панно, третья часть «Полотно» включает репродукции известных картин из фондов музея Коваленко. Посетители познакомятся с копиями произведений Ларисы Мягкой, Игоря Пугача, Анатолия Бойчука, Сергея Воржева, Михаила Архангельского, Павла Калягина и Надежды Калугиной. Выставка будет работать до 19 января 2025 по улице Красной, 15.

© Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко