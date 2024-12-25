Сохранят мозаику и высадят деревья. Как будет выглядеть новое здание цирка в Краснодаре и территория вокруг

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
    © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru

СМИ показали концепцию реконструкции Краснодарского цирка на 1,8 тыс. зрительских мест

Предыстория: Здание Краснодарского цирка возвели в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали. В 2013 году объект передали в собственность властям региона. Чиновники оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него не нашли.

В начале 2023 года здание цирка все-таки закрыли, а проект реконструкции оценили в 65 млн рублей. Власти обещали закончить работы к концу года, однако подрядчик сорвал сроки.

Позже нашелся другой подрядчик ООО «Архитектурное наследие» и запланировал начать реконструкцию во второй половине 2024 года. Согласно новому проекту, основную часть здания цирка снесут. На том же месте построят новый объект. Проект должны реализовать до 2026 года.

25 декабря «Ъ-Кубань» сообщили, что в их распоряжении оказалась утвержденная концепция реконструкции Краснодарского цирка. Проект здания на 1,8 тыс. зрительских мест согласовал департамент архитектуры и министерства культуры Кубани.

А нужен ли Краснодару цирк:

На эскизах видно, что изменится не только внешний вид здания, но и территория вокруг цирка. Там появятся зоны отдыха, скамейки, новое освещение, парковки. Также на эскизе изображено много деревьев.

Мозаичное панно бывшего президента МАРХИ Александра Кудрявцева и художника-монументалиста Григория Даумана, которое украшает фасад цирка, сохранят и отреставрируют.

  • © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
    © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
  • © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
    © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
  • © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
    © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
  • © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
    © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
  • © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru
    © Скриншот с сайта «Ъ-Кубань» kommersant.ru

Ранее Юга.ру рассказывали и показывали, как могло бы выглядеть здание Краснодарского цирка. Эскизы можно посмотреть здесь.

Архитектура Благоустройство Город Исторический центр Краснодар Памятники архитектуры Цирк

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