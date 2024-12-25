Сохранят мозаику и высадят деревья. Как будет выглядеть новое здание цирка в Краснодаре и территория вокруг

Предыстория: Здание Краснодарского цирка возвели в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали. В 2013 году объект передали в собственность властям региона. Чиновники оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него не нашли.



В начале 2023 года здание цирка все-таки закрыли, а проект реконструкции оценили в 65 млн рублей. Власти обещали закончить работы к концу года, однако подрядчик сорвал сроки.



Позже нашелся другой подрядчик ООО «Архитектурное наследие» и запланировал начать реконструкцию во второй половине 2024 года. Согласно новому проекту, основную часть здания цирка снесут. На том же месте построят новый объект. Проект должны реализовать до 2026 года.