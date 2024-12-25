Боремся за новогоднее настроение. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить комедию «Пара на праздники»
В Краснодаре 27 декабря можно будет посмотреть фильм о двух людях, не верящих в силу любви (18+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 27 декабря показ и обсуждение комедийной мелодрамы «Пара на праздники». Это лента режиссера Джона Уайтселла по сценарию Тиффани Полсен. В главных ролях снялись Эмма Робертс и Люк Брейси.
По сюжету девушка Слоан из Чикаго ненавидит праздники из-за осуждения ее семьи за то, что она не состоит в отношениях. Однажды она встречает австралийского игрока в гольф Джексона, не заинтересованного в серьезных отношениях. Они заключают соглашение, что будут поддерживать дружеские отношения в течение года и встречаться только на праздниках, чтобы создать видимость влюбленной пары.
Фильм вышел в 2020 году на стриминговом сервисе Netflix. В дебютные выходные лента стала самой просматриваемой.
Начало показа в 20:00. Входной билет стоит 300 рублей. Необходима предварительная регистрация.
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