Боремся за новогоднее настроение. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить комедию «Пара на праздники»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Пара на праздники» © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНО НОВИНКИ HD»
    Кадр из трейлера к фильму «Пара на праздники» © Скриншот видео с Rutube-канала «КИНО НОВИНКИ HD»

В Краснодаре 27 декабря можно будет посмотреть фильм о двух людях, не верящих в силу любви (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 27 декабря показ и обсуждение комедийной мелодрамы «Пара на праздники». Это лента режиссера Джона Уайтселла по сценарию Тиффани Полсен. В главных ролях снялись Эмма Робертс и Люк Брейси.

По сюжету девушка Слоан из Чикаго ненавидит праздники из-за осуждения ее семьи за то, что она не состоит в отношениях. Однажды она встречает австралийского игрока в гольф Джексона, не заинтересованного в серьезных отношениях. Они заключают соглашение, что будут поддерживать дружеские отношения в течение года и встречаться только на праздниках, чтобы создать видимость влюбленной пары.

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Начало показа в 20:00. Входной билет стоит 300 рублей. Необходима предварительная регистрация.

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