«Ростелеком» объединяет: жители Краснодарского края могут отправить на ТВ новогодние обращения

«Ростелеком» и телеканал «Кубань 24» предлагают жителям Краснодарского края отправить на ТВ новогодние обращения

Эфир новогодней программы «Связь объединяет» на телеканале «Кубань 24» начнется в 22:50 и включит десятки видеопоздравлений со всего края. В трансляцию войдут самые яркие и необычные пожелания, до и после боя курантов их увидит по телевизору вся Кубань.

Как записать и отправить видеообращение: советы организаторов Настройте горизонтальный формат для видео. В начале обращения представьтесь и сообщите, откуда вы. Ответьте на вопрос: «Что для вас было лучшим в уходящем году?». Сообщите имена тех, кого поздравляете. Творчески и остроумно подойдите к пожеланиям. Уложитесь в 40 секунд. Отправьте записанное видео на номер +7(918)120-60-00 в мессенджерах Telegram и WatsApp.

Посмотреть программу «Связь объединяет» в прямом эфире «Кубань 24» можно с 22:50 до 01:00 по каналу спутникового телевещания «Триколор», во всех сетях кабельного телевидения на 21 кнопке, на сайте телеканала «Кубань 24» (kuban24.tv), в социальной сети «Одноклассники» и на Rutube.

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В новогоднюю ночь ведущие «Кубань 24» отправятся в телевояж по городам на севере, западе, востоке и юге региона, чтобы зарядиться хорошим настроением у людей, вместе отмечающих Новый год у городских елок, и поделиться эмоциями со зрителями.

«В Новый год нас делают большим целым — любовь, семья и страна. И мы в «Ростелекоме» знаем, что именно эти прекрасные вещи и дают самый сильный сигнал — сигнал на скорости света. Будем всегда друг для друга близкими! С Новым годом!», — поздравил с наступающим праздником жителей региона директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

В праздничном музыкальном эфире зрителей ждут песни краснодарских артистов, поздравления и пожелания от ведущих, зрителей и особого гостя. «Эту личность знает абсолютно каждый человек, говорящий по-русски, однако его имя создатели программы держат в секрете», — отмечают в пресс-службе «Ростелекома».

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«Это будет уникальный Новый год в нашем эфире. Такого мы еще не делали. Главными героями программы станут жители нашего края. Совместно с «Ростелекомом» мы решили подарить возможность в новогоднюю ночь общаться друг с другом всем желающим! Ведь главное — это связь, наполненная самыми лучшими эмоциями. Любого человека в этом мире объединяют и связывают простые смыслы. Жизнь каждого из нас становится ярче, если мы слышим от своих близких и родных добрые слова, наполненные теплом и любовью. Мы хотим, чтобы в эту новогоднюю ночь как можно больше людей услышали важные для их сердца пожелания от тех, кто им дорог», — отметил генеральный продюсер телекомпании «Кубань 24» Дмитрий Крамарь.