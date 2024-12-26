Нейросеть очищает поисковую выдачу Авито от искусственно продвинутых объявлений

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Искусственный интеллект AvitoRanker 3 изменил логику поисковой выдачи на сайте объявлений. Время размещения перестало быть ключевым фактором для поиска

Новые умные алгоритмы работают в поиске и ленте персональных рекомендаций для всех основных категорий товаров и услуг.

После обновления продавцы больше не могут искусственно поднимать объявления наверх поисковой выдачи, постоянно обновляя время публикации. Это поможет очистить поисковую выдачу от неподходящих предложений.

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Искусственный интеллект учитывает более важные параметры для потенциального покупателя: качество описания и фото, цену и хороший уровень сервиса продавца. По данным Авито, благодаря этому показы нерелевантных и низкокачественных объявлений сократились в 2 раза. Пользователи стали на 17% чаще переходить из поиска в объявления и на 25% чаще совершать покупки. 

Искусственный интеллект анализируют более 100 факторов, среди которых:

  • Релевантность запросу — насколько объявление подходит тому, что хочет найти пользователь.
  • Персональные предпочтения покупателя — интерес и активность в определенной категории товаров или услуг.
  • Рейтинг и отзывы — учитывается высокий уровень сервиса и выполненные проверки профиля.
  • Конкурентность цены — насколько она отличается от других похожих объявлений в этой категории.
  • Удалённость продавца от покупателя и стоимость доставки — будет ли ему выгодно заказать товар издалека или стоит поискать альтернативу поблизости.

«Галочка, беру?»:

«Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей — по нашим данным, на первые 10 предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов. Наиболее значимые факторы для наших алгоритмов — это качество обслуживания покупателей, отзывы и цена. В первую очередь продавцам стоит работать с этими характеристиками. Мы всегда стремимся помочь нашим пользователям: чтобы они быстрее совершили продажу или покупку, нашли работу или нужную услугу», — старший директор по продукту Авито Иван Зимин.

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