Нейросеть очищает поисковую выдачу Авито от искусственно продвинутых объявлений
Искусственный интеллект AvitoRanker 3 изменил логику поисковой выдачи на сайте объявлений. Время размещения перестало быть ключевым фактором для поиска
Новые умные алгоритмы работают в поиске и ленте персональных рекомендаций для всех основных категорий товаров и услуг.
После обновления продавцы больше не могут искусственно поднимать объявления наверх поисковой выдачи, постоянно обновляя время публикации. Это поможет очистить поисковую выдачу от неподходящих предложений.
Искусственный интеллект учитывает более важные параметры для потенциального покупателя: качество описания и фото, цену и хороший уровень сервиса продавца. По данным Авито, благодаря этому показы нерелевантных и низкокачественных объявлений сократились в 2 раза. Пользователи стали на 17% чаще переходить из поиска в объявления и на 25% чаще совершать покупки.
Искусственный интеллект анализируют более 100 факторов, среди которых:
- Релевантность запросу — насколько объявление подходит тому, что хочет найти пользователь.
- Персональные предпочтения покупателя — интерес и активность в определенной категории товаров или услуг.
- Рейтинг и отзывы — учитывается высокий уровень сервиса и выполненные проверки профиля.
- Конкурентность цены — насколько она отличается от других похожих объявлений в этой категории.
- Удалённость продавца от покупателя и стоимость доставки — будет ли ему выгодно заказать товар издалека или стоит поискать альтернативу поблизости.
«Галочка, беру?»:
«Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей — по нашим данным, на первые 10 предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов. Наиболее значимые факторы для наших алгоритмов — это качество обслуживания покупателей, отзывы и цена. В первую очередь продавцам стоит работать с этими характеристиками. Мы всегда стремимся помочь нашим пользователям: чтобы они быстрее совершили продажу или покупку, нашли работу или нужную услугу», — старший директор по продукту Авито Иван Зимин.
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