В Краснодаре в кино покажут фильм про певца Робби Уильямса

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Быть лучше: История Робби Уильямса» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»
    Кадр из трейлера к фильму «Быть лучше: История Робби Уильямса» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»

В кинотеатрах покажут музыкальный байопик о Робби Уильямсе. Роль британского поп-певца исполнила CGI-обезьяна (18+)

26 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Быть лучше: История Робби Уильямса».

Роль британского поп-певца исполнила CGI-обезьяна. Режиссером картины выступил Майкл Грейси, снявший «Величайшего шоумена» и «Пинк: Пока это все, что я знаю». В актерский состав вошли Стив Пембертон, Деймон Херриман, Рашель Банно, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Фрейзер Хэдфилд, Том Бадж и Энтони Хейс. Джонно Дэвис играет обезьянью версию Уильямса.

Читайте также:

«Знаю, вы хотите спросить. Причем здесь обезьяна? Я Робби Уильямс. Один из самых популярных певцов в мире. Но я всегда казался себе немного диким», — рассказывает Уильямс в трейлере.

Лента основана на истории музыкального пути суперзвезды Робби Уильямса. Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, Warner Bros. представила трейлер «Супермена» режиссера Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Миротворец»).

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре в кино покажут фильм про певца Робби Уильямса
Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию об оливье
В Сириусе бесплатно покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра
Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов РФ по итогам 2024 года. Как составляли рейтинг?
Краснодарский Японский сад опубликовал график работы в новогодние праздники
Краснодарские активисты отреставрировали историческую дверь в доме врачей Мееровичей

Лента новостей

Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?
Вчера, 10:10 Реклама
Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?
Разлив нефти в Черном море: главное
Вчера, 12:27
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Треть жителей края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год
Вчера, 15:25 Реклама
Треть жителей края переплачивают за коммуналку почти 1000 рублей в год
Как платить онлайн без комиссии

Реклама на сайте