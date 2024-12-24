В Краснодаре в кино покажут фильм про певца Робби Уильямса

Роль британского поп-певца исполнила CGI-обезьяна. Режиссером картины выступил Майкл Грейси, снявший «Величайшего шоумена» и «Пинк: Пока это все, что я знаю». В актерский состав вошли Стив Пембертон, Деймон Херриман, Рашель Банно, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Фрейзер Хэдфилд, Том Бадж и Энтони Хейс. Джонно Дэвис играет обезьянью версию Уильямса.

«Знаю, вы хотите спросить. Причем здесь обезьяна? Я Робби Уильямс. Один из самых популярных певцов в мире. Но я всегда казался себе немного диким», — рассказывает Уильямс в трейлере.

Лента основана на истории музыкального пути суперзвезды Робби Уильямса. Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».