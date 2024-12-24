Время чудес. Краснодарцев приглашают послушать сказки Японии, Ирландии и Осетии

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 28 декабря состоится вечер сказок (18+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 28 декабря вечер сказок.

Литераторы Вера Ткаченко, Елена Хомухина и Олег Бокоев будут читать волшебные произведения Японии, Ирландии и Осетии. Это будут сказки о Рождестве, наступлении Нового года, зиме и поверьях, со всем этим связанных.

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«А еще мы будем пить глинтвейн, угощаться ароматными пирогами и, конечно, сделаем самые атмосферные фотографии этого вечера. Приходите нарядными, дорогие гости, отпразднуем приближающиеся праздники красиво», — приглашают организаторы.

Начало показа в 20:30 по адресу улица Красная, 64 (фотостудия «Ретроградъ»).

Как писали Юга.ру, критик Кира Кац анонсировала на 26 декабря показ фильма «Партенопа». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

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Время чудес. Краснодарцев приглашают послушать сказки Японии, Ирландии и Осетии

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