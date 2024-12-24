Время чудес. Краснодарцев приглашают послушать сказки Японии, Ирландии и Осетии

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 28 декабря вечер сказок.

Литераторы Вера Ткаченко, Елена Хомухина и Олег Бокоев будут читать волшебные произведения Японии, Ирландии и Осетии. Это будут сказки о Рождестве, наступлении Нового года, зиме и поверьях, со всем этим связанных.