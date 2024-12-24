Время чудес. Краснодарцев приглашают послушать сказки Японии, Ирландии и Осетии
В Краснодаре 28 декабря состоится вечер сказок (18+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 28 декабря вечер сказок.
Литераторы Вера Ткаченко, Елена Хомухина и Олег Бокоев будут читать волшебные произведения Японии, Ирландии и Осетии. Это будут сказки о Рождестве, наступлении Нового года, зиме и поверьях, со всем этим связанных.
«А еще мы будем пить глинтвейн, угощаться ароматными пирогами и, конечно, сделаем самые атмосферные фотографии этого вечера. Приходите нарядными, дорогие гости, отпразднуем приближающиеся праздники красиво», — приглашают организаторы.
Начало показа в 20:30 по адресу улица Красная, 64 (фотостудия «Ретроградъ»).
Как писали Юга.ру, критик Кира Кац анонсировала на 26 декабря показ фильма «Партенопа». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».