Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию об оливье

В Краснодаре 29 декабря состоится лекция «Оливье и вокруг него: люди и события» (18+)

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 29 декабря театрализованную лекцию «Оливье и вокруг него: люди и события». Участники в присутствии зрителей будут готовить салат и рассказывать анекдотичные истории, байки и забавные случаи, связанные с символом советско-российского новогоднего застолья.

«За рассказами о странных и нелепых, казусных и смешных ситуациях, рождавшихся в разные времена вокруг непревзойденного зимнего салата, время пролетит незаметно», — уверены организаторы. По распространенной версии, салат носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье. Однако во многих странах он известен как «русский салат». Современное оливье имеет мало общего с блюдом, созданным Оливье в середине ХХ века. В оригинальном рецепте присутствовали пернатая дичь, телячий язык, раковые шейки и паюсная икра. Лекция пройдет в культурном пространстве «Спутник» по улице Ишунина, 2. Начало в 18:00.