Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию об оливье

Краснодарский край

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  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

В Краснодаре 29 декабря состоится лекция «Оливье и вокруг него: люди и события» (18+)

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 29 декабря театрализованную лекцию «Оливье и вокруг него: люди и события».

Участники в присутствии зрителей будут готовить салат и рассказывать анекдотичные истории, байки и забавные случаи, связанные с символом советско-российского новогоднего застолья.

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«За рассказами о странных и нелепых, казусных и смешных ситуациях, рождавшихся в разные времена вокруг непревзойденного зимнего салата, время пролетит незаметно», — уверены организаторы.

По распространенной версии, салат носит имя автора рецепта — французского шеф-повара Люсьена Оливье. Однако во многих странах он известен как «русский салат». Современное оливье имеет мало общего с блюдом, созданным Оливье в середине ХХ века. В оригинальном рецепте присутствовали пернатая дичь, телячий язык, раковые шейки и паюсная икра.

Лекция пройдет в культурном пространстве «Спутник» по улице Ишунина, 2. Начало в 18:00.

Как писали Юга.ру, художественная галерея «Небо&Сова» анонсировала серию предновогодних лекций об искусстве. 

Афиша Еда Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения События

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Краснодарцев приглашают на театрализованную лекцию об оливье
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