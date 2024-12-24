В Сочи запустили экскурсии с Дедом Морозом по городам России в миниатюре. Волшебник расскажет о новогодних традициях разных регионов страны

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В интерактивном этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» Дед Мороз проводит экскурсии, рассказывая об истории и традициях празднования Нового года в России

Побывать на специальной прогулке «Магия Нового года» можно в интерактивном этнопарке «Моя Россия». 11 павильонов на его территории представляют различные регионы страны, их самые яркие архитектурные черты и промыслы. В этнопарке есть миниатюрные Сибирь с деревянными избами из сруба, яркая Бурятия с буддийским храмом, элегантная архитектура Санкт-Петербурга, Московский и Казанский кремли, аутентичные башни Кавказа, краснодарские подворья и Демидовские заводы Урала.

Посетить новогодние экскурсии с Дедом Морозом можно в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» с 17 декабря по 19 января. Прогулки проходят ежедневно (дважды в день) — в 12:30 и в 14:30. Экскурсия бесплатна, достаточно приобрести билет в этнопарк.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем:

«За 45 минут прогулки можно будет узнать, как появился в нашей стране главный зимний праздник и как его справляют в разных регионах. Оказывается, Новый год в России стали отмечать 1 января лишь в 1700 году благодаря Петру Первому, а милейшая Снегурочка «родилась» в сталинские времена. В каждом уголке нашей родины в празднование привносили что-то свое, например, на Урале было принято украшать новогоднюю елку мылом, а в Бурятии новый год наступает по лунному календарю и называется «Белым месяцем», а на Кубани — «Щедринкой», — рассказал главный Дед Мороз «Моей России», экскурсовод Сергей Иволоци.

Маленьких посетителей «Моей России» также ждет открытый интерактив у новогодней елки «Дед Мороз, не морозь мне нос» с веселыми забавами, хороводами и конкурсами, которая стартует в 14:00 и в 16:00. 

Как писали Юга.ру, 20 декабря курорт «Роза Хутор» открыл для катания горнолыжные трассы на северном склоне Аибги.

Дед Мороз Новый год отдых Развлечения Роза Хутор Сочи экскурсии

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