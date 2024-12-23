Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?
Счастливое канатное «такси», концерты, забеги Дедов Морозов — рассказываем, чем заняться на сочинском курорте «Роза Хутор» на зимних каникулах.
30 декабря: День «Роза Хутор» и забег в костюмах
Новогодние праздники начнутся с приезда главного сказочного героя. Дед Мороз будет добираться до «Роза Хутор» как настоящий российский турист: сначала на «Ласточке», а потом на паровозике вдоль реки Мзымта.
Для любителей активного образа жизни — «Новогодний марафон». Костюм Деда Мороза или Снегурочки идет в комплекте, бежать придется 2 километра. Зато после забега можно смело налегать на блины и глинтвейн.
Новогодняя ночь: счастливая кабинка и классика
Главной площадкой праздника станет площадь у Ратуши. В программе:
- трансляция речи президента;
- бой курантов и тосты.
На канатной дороге «Олимпия» появится «счастливая кабинка», где можно загадать желание. Вычислить ее просто: она украшена новогодними гирляндами, а внутри — сказочный персонаж.
С 30 декабря по 8 января на курорте ежедневно будут работать праздничные локации и шоу.
Резиденция Деда Мороза
Дед Мороз будет принимать гостей в отеле Radisson. Заходите с 10:00 до 18:00. Каждому — фирменный пряник, открытка и традиционный вопрос: «А ты себя хорошо вел в этом году?» (не переживайте, в ответ на «ну, не очень» он просто подмигнет).
Что делать весь день:
- С 10:00 до 14:00 на площади Роза — шоу со сказочными персонажами. Они будут развлекать детей, а родители смогут сделать селфи у фотозоны.
- С 17:00 до 19:00 на Романовом мосту уличный театр устроит поиски снега под звуки шарманки. С приближением темноты актеры украсят курорт праздничными огнями, зажгут фонари и главную елку.
А вечером:
- 18:00 — дискотека у елки с хороводами. Если вы думали, что Дед Мороз не умеет зажигать под ремиксы — приходите, чтобы убедиться в обратном.
- 19:00 — «Сказочный парад» с барабанами и дирижаблем.
- 20:45 — акробатическое шоу. В программе: воздушные гимнасты, танцы и немного магии, чтобы вы вспомнили детское чувство волшебства.
Каждый день заканчивается концертом кавер-группы «Жара» и DMC Morfey. Подпевайте — «В лесу родилась елочка» никогда не выходит из моды.
Ярмарка и концерты
На ярмарке в стиле «Русские сезоны» будут продавать сувениры, блины и глинтвейн. Берите краснополянский чай, чтобы потом рассказывать, что он «с волшебной энергией гор».
В «Роза Холл» пройдут концерты. Григорий Лепс, Алексей Чумаков и Максим Аверин — для тех, кто не может без «телевизора» даже на отдыхе.
«Роза Хутор зимой» — это снег, горы и настоящая новогодняя атмосфера. Здесь можно забыть о работе, диетах и странных обещаниях, которые вы дали себе в прошлом году. Приезжайте гулять, танцевать и верить в волшебство (даже если ваш внутренний скептик постоянно фыркает).
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