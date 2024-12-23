Паровоз Деда Мороза, уличный театр, парад с дирижаблем. Зачем ехать в горы Сочи на новогодние каникулы?

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Счастливое канатное «такси», концерты, забеги Дедов Морозов — рассказываем, чем заняться на сочинском курорте «Роза Хутор» на зимних каникулах. 

30 декабря: День «Роза Хутор» и забег в костюмах 

Новогодние праздники начнутся с приезда главного сказочного героя. Дед Мороз будет добираться до «Роза Хутор» как настоящий российский турист: сначала на «Ласточке», а потом на паровозике вдоль реки Мзымта.

Для любителей активного образа жизни — «Новогодний марафон». Костюм Деда Мороза или Снегурочки идет в комплекте, бежать придется 2 километра. Зато после забега можно смело налегать на блины и глинтвейн.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Новогодняя ночь: счастливая кабинка и классика

Главной площадкой праздника станет площадь у Ратуши. В программе:

  • трансляция речи президента;
  • бой курантов и тосты.

На канатной дороге «Олимпия» появится «счастливая кабинка», где можно загадать желание. Вычислить ее просто: она украшена новогодними гирляндами, а внутри — сказочный персонаж.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

С 30 декабря по 8 января на курорте ежедневно будут работать праздничные локации и шоу. 

Резиденция Деда Мороза  

Дед Мороз будет принимать гостей в отеле Radisson. Заходите с 10:00 до 18:00. Каждому — фирменный пряник, открытка и традиционный вопрос: «А ты себя хорошо вел в этом году?» (не переживайте, в ответ на «ну, не очень» он просто подмигнет).

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Что делать весь день:

  • С 10:00 до 14:00 на площади Роза — шоу со сказочными персонажами. Они будут развлекать детей, а родители смогут сделать селфи у фотозоны.
  • С 17:00 до 19:00 на Романовом мосту уличный театр устроит поиски снега под звуки шарманки. С приближением темноты актеры украсят курорт праздничными огнями, зажгут фонари и главную елку.

А вечером:

  • 18:00 — дискотека у елки с хороводами. Если вы думали, что Дед Мороз не умеет зажигать под ремиксы — приходите, чтобы убедиться в обратном.
  • 19:00 — «Сказочный парад» с барабанами и дирижаблем.
  • 20:45 — акробатическое шоу. В программе: воздушные гимнасты, танцы и немного магии, чтобы вы вспомнили детское чувство волшебства.

Каждый день заканчивается концертом кавер-группы «Жара» и DMC Morfey. Подпевайте — «В лесу родилась елочка» никогда не выходит из моды.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Ярмарка и концерты  

На ярмарке в стиле «Русские сезоны» будут продавать сувениры, блины и глинтвейн. Берите краснополянский чай, чтобы потом рассказывать, что он «с волшебной энергией гор».  

В «Роза Холл» пройдут концерты. Григорий Лепс, Алексей Чумаков и Максим Аверин — для тех, кто не может без «телевизора» даже на отдыхе.  

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Роза Хутор зимой» — это снег, горы и настоящая новогодняя атмосфера. Здесь можно забыть о работе, диетах и ​​странных обещаниях, которые вы дали себе в прошлом году. Приезжайте гулять, танцевать и верить в волшебство (даже если ваш внутренний скептик постоянно фыркает).

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Курорты и туризм Новый год отдых Праздники Развлечения Рождество Роза Хутор Сочи

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