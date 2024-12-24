Юга.ру проанализировали объявления на популярном сайте, чтобы узнать, за сколько краснодарцы продают старые новогодние игрушки

«В свете последних событий и стремительном повышении цен мое предложение просто подарок», — написал он.

Так, один мужчина готов за 119 тыс. рублей отдать коллекцию из десяти предметов: шары, колокольчики, шишки, грибы.

Фигурка Чебурашки обойдется в 50 тыс. рублей. Подробностей о товаре нет.

«70-е годы. Отличное состояние. Сохранился елочный блеск! Чистый! В такой сохранности редко встречается! Отправлю по предоплате, скидка временно! Было 15 тыс. рублей», — написал продавец в объявлении.

Есть в продаже и ватная игрушка «Кот-баянист» за 3,5 тыс. рублей.

«Bысотa кoтикa составляeт 17 см, и oн c гордоcтью держит в pукaх кpасивый бaян, кoтоpый pаспиcан вручную. Каждый экземпляр уникален и наполнен теплом и духом настоящего советского искусства. Кота можно разместить на полке, добавив уют в ваш дом», — написал продавец.

По желанию покупателя он может вмонтировать в игрушку специальный штифт, чтобы кота можно было повесить на елку.