Чебурашка, Дед Мороз, кот-баянист. Сколько в Краснодаре стоят новогодние игрушки времен СССР?
Юга.ру проанализировали объявления на популярном сайте, чтобы узнать, за сколько краснодарцы продают старые новогодние игрушки
Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений информацию о продаже раритетных новогодних игрушек времен СССР.
Так, один мужчина готов за 119 тыс. рублей отдать коллекцию из десяти предметов: шары, колокольчики, шишки, грибы.
«В свете последних событий и стремительном повышении цен мое предложение просто подарок», — написал он.
Фигурка Чебурашки обойдется в 50 тыс. рублей. Подробностей о товаре нет.
Ватного Деда Мороза высотой 50 см можно приобрести за 10 тыс. рублей.
«70-е годы. Отличное состояние. Сохранился елочный блеск! Чистый! В такой сохранности редко встречается! Отправлю по предоплате, скидка временно! Было 15 тыс. рублей», — написал продавец в объявлении.
Есть в продаже и ватная игрушка «Кот-баянист» за 3,5 тыс. рублей.
«Bысотa кoтикa составляeт 17 см, и oн c гордоcтью держит в pукaх кpасивый бaян, кoтоpый pаспиcан вручную. Каждый экземпляр уникален и наполнен теплом и духом настоящего советского искусства. Кота можно разместить на полке, добавив уют в ваш дом», — написал продавец.
По желанию покупателя он может вмонтировать в игрушку специальный штифт, чтобы кота можно было повесить на елку.
Другой краснодарец продает винтажные игрушки поштучно. В ассортименте шишки, cосульки, льдинки, Малeнький Мук, бeлкa, кукурузки, винoгрaд, собаки, медведи, зайцы. Стоимость каждой нужно уточнять отдельно.
Юга.ру нашли еще несколько объявлений о продаже елочных игрушек времен СССР. Цену также нужно уточнять у продавцов.
Ранее Юга.ру узнали, сколько в 2024 году стоит поздравление с Новым годом в Краснодаре.
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