«На то воля Божья». Духовное управление мусульман РФ отозвало фетву о многоженстве из-за представления Генпрокуратуры

23 декабря «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщил , что Генпрокуратура РФ внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за богословского заключения, допускающего многоженство.

«Согласно положениям статьи 1 Семейного кодекса в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях в том числе по религиозной принадлежности», — сказал источник.

Он добавил, что государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если они не противоречат законодательству страны.

В тот же день муфтий Москвы и зампред совета и зампредседателя ДУМ Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России отзывает фетву, разрешающую религиозное многоженство.

«На то воля Божья, и Совет улемов не видит смысла вступать в полемику», — добавил Аляутдинов.