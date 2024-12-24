«На то воля Божья». Духовное управление мусульман РФ отозвало фетву о многоженстве из-за представления Генпрокуратуры
Духовное управление мусульман РФ отозвало фетву о многоженстве
Предыстория. 19 декабря совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил религиозное многоженство. Главное условие — равноценное материальное обеспечение всех жен.
23 декабря «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Генпрокуратура РФ внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за богословского заключения, допускающего многоженство.
Читайте также:
«Согласно положениям статьи 1 Семейного кодекса в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях в том числе по религиозной принадлежности», — сказал источник.
Он добавил, что государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если они не противоречат законодательству страны.
В тот же день муфтий Москвы и зампред совета и зампредседателя ДУМ Ильдар Аляутдинов сообщил, что Духовное управление мусульман России отзывает фетву, разрешающую религиозное многоженство.
«На то воля Божья, и Совет улемов не видит смысла вступать в полемику», — добавил Аляутдинов.
Как писали Юга.ру, Госдума одобрила законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» в первом чтении. Юга.ру проанализировали новый виток борьбы российских властей с «популяризацией бездетности».