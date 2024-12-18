В серии «Смешариков» рассказали о легендах и традициях Северной Осетии
В проекте «Смешарики» вышла новая серия «Нюша-богатырша» (6+)
11 декабря в социальных сетях «Смешариков» вышла новая серия «Нюша-богатырша». Это специальный эпизод из цикла «Азбука дружбы народов со Смешариками».
По сюжету Нюша узнает легенду о прекрасной и мудрой воительнице Сата́не, героине фольклорного эпоса осетин. В серии присутствуют национальные костюмы, музыка и кухня, которые демонстрируют многогранность местной культуры и истории.
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Сата́на — ключевая фигура осетинского фольклора и нартского эпоса, дочь Уастырджи. Ее образ олицетворяет мудрость и храбрость, она играет важную роль в защитных действиях нартов. Сата́на также известна как Шата́на или Сатане́й и встречается в мифологиях различных кавказских народов.
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