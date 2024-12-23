Краснодарский «Дом книги» приглашает на бесплатные лекции по искусству

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Художники расскажут об основах живописи и напишут картину на глазах у зрителей

Художественная галерея «Небо&Сова» анонсировала серию предновогодних лекций об искусстве. 

Преподаватели и художники расскажут о главных этапах пейзажной живописи, важном инструменте художника и покажут, как создается новогодняя картина на холсте.

40 тыс. лет и зим:

Программа занятий:

  • 24 декабря в 18:30 — «Живопись и ее четыре коня».
  • 25 декабря в 16:00 — «Линия — многогранный инструмент художника». 
  • 27 декабря в 18:00 — художники Юлия Кудрина и Вячеслав Мирошниченко на глазах у зрителей покажут процесс создания картины.

Вход свободный. Записаться можно здесь.

Арт-резиденция «Дом книги» находится по улице Красной, 43 (центральный вход). 

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