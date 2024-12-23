Краснодарский «Дом книги» приглашает на бесплатные лекции по искусству
Художники расскажут об основах живописи и напишут картину на глазах у зрителей
Художественная галерея «Небо&Сова» анонсировала серию предновогодних лекций об искусстве.
Преподаватели и художники расскажут о главных этапах пейзажной живописи, важном инструменте художника и покажут, как создается новогодняя картина на холсте.
40 тыс. лет и зим:
Программа занятий:
- 24 декабря в 18:30 — «Живопись и ее четыре коня».
- 25 декабря в 16:00 — «Линия — многогранный инструмент художника».
- 27 декабря в 18:00 — художники Юлия Кудрина и Вячеслав Мирошниченко на глазах у зрителей покажут процесс создания картины.
Вход свободный. Записаться можно здесь.
Арт-резиденция «Дом книги» находится по улице Красной, 43 (центральный вход).
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