Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить новый фильм Паоло Соррентино «Партенопа»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Партенопа» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»
    Кадр из трейлера к фильму «Партенопа» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 26 декабря пройдет спецпоказ фильма «Партенопа» (16+)

Критик Кира Кац анонсировала на 26 декабря показ фильма «Партенопа». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Лента оскароносного итальянского режиссера Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа») участвовала в основном конкурсе Каннского фестиваля. Это рассказ о девушке Партенопе, чья жизнь разворачивается в Неаполе.

Читайте также:

Сценарий написал сам постановщик. Паоло Соррентино черпал вдохновение из древнегреческого мифа об отвергнутой Одиссеем сирене, которая является покровительницей Неаполя.

Главную роль сыграла Челесте Далла Порта, также в касте «Партенопы» — Гари Олдман («Леон», «Темный рыцарь», «Пятый элемент», «Трасса 60», «Темные времена»).

Фильм будут транслировать на итальянском и английском языках с русскими субтитрами. После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00.

Как писали Юга.ру, 19 декабря на экраны краснодарских кинотеатров вышли фильмы «Братья», «Елки 11» и «Домовенок Кузя».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить новый фильм Паоло Соррентино «Партенопа»
В Краснодарском крае пятилетний Юра Живага нуждается в лечебном питании на полгода. Как ему помочь?
40 тыс. лет и зим. В Краснодаре покажут мумию мамонтенка Любы
Настольные игры, мастер-классы и Дед Мороз. В Пятигорске откроют Новогодний парк развлечений
Вышел трейлер восьмого фильма о Супермене. Теперь у него есть Суперпёс
В Краснодаре вновь пройдет маркет краснодарских брендов «Локаллист». Что там можно будет купить и о чем послушать

Лента новостей

Проезд по карману
Вчера, 17:00
Проезд по карману
Как и почему за 20 лет тарифы на общественный транспорт в Краснодаре выросли в 12,5 раз
Разлив нефти в Черном море: главное
Вчера, 17:00
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси
Вчера, 15:33
Жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси

Реклама на сайте