Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить новый фильм Паоло Соррентино «Партенопа»

Лента оскароносного итальянского режиссера Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа») участвовала в основном конкурсе Каннского фестиваля. Это рассказ о девушке Партенопе, чья жизнь разворачивается в Неаполе.

Критик Кира Кац анонсировала на 26 декабря показ фильма «Партенопа». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Сценарий написал сам постановщик. Паоло Соррентино черпал вдохновение из древнегреческого мифа об отвергнутой Одиссеем сирене, которая является покровительницей Неаполя.

Главную роль сыграла Челесте Далла Порта, также в касте «Партенопы» — Гари Олдман («Леон», «Темный рыцарь», «Пятый элемент», «Трасса 60», «Темные времена»).

Фильм будут транслировать на итальянском и английском языках с русскими субтитрами. После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00.