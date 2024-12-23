Телефонные мошенники убеждают россиян поджигать банки и снимать процесс на видео

В преддверии Нового года в России активизировались телефонные мошенники. В стране произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков

Как сообщила пресс-служба Сбера, перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи поджогов зданий под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. К концу декабря количество подобных случаев, по данным Сбера, выросло на 30%. Так, по данным МВД, в Краснодаре 29-летнюю жительницу Славянского района мошенники убедили изготовить зажигательную смесь и поджечь банкомат в финансовом учреждении на улице Красных Партизан. По легенде злоумышленников, неизвестные оформили кредит под залог автомобиля девушки, поэтому ей срочно нужно было продать машину и перевести вырученные 360 000 рублей на «безопасный счёт». После «следователь» заверил жертву, что аферисты проводят транзакцию с её деньгами в банке на улице Красных Партизан, и убедил поджечь здание, чтобы задержать их.

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Такой вид мошенничества появился в начале прошлого года. Телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например, совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение.

Как правило, злоумышленники просят снимать процесс нападения на видео. Естественно, деньги никто не возвращает. Такие противоправные действия считаются преступлением, а нападающие несут административную и уголовную ответственность. Кроме того, поступки исполнителей могут квалифицировать по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», по которой предусмотрено наказание до 15 лет.

Особенно часто мошенники вовлекают в такую деятельность социально-уязвимых граждан, в том числе молодёжь и пенсионеров.

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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказывает: «Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических колл-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих. Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи».

Как отметили в пресс-службе Сбера, банк предпринял максимально усилил безопасность в своих офисах. Клиенты банка могут бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус в приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Безопасность».