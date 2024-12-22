Грузовик Деда Мороза проедет по улицам Ставрополя перед Новым годом

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Грузовик Деда Мороза будет курсировать по Ставрополю с 24 по 26 декабря. Узнали маршрут волшебника

Администрация Ставрополя сообщила, что в городе будет курсировать украшенный грузовик Деда Мороза. Встретить новогодний транспорт можно будет 24, 25 и 26 декабря.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей выступят аниматоры, вокальный и казачий ансамбли, театр песни.

Настольные игры, мастер-классы и Дед Мороз:

«Дед Мороз, Снегурочка и их родные персонажи из мультфильмов приедут к нашим детишкам на своем сказочном автотранспорте и привезут с собой атмосферу приближающегося праздника! Приглашаем детей и их родителей на открытые площадки», — отметили в мэрии.

Всего в программе восемь представлений:

24 декабря

  • 12:00 — сквер по улице Пригородной, 274А (возле микрорайона «Радуга»);
  • 16:00 — улица Октябрьская, 101.

25 декабря

  • 10:00 — улица Доваторцев, 90/5;
  • 12:00 — улица 50 лет ВЛКСМ, 39/1;
  • 14:00 — сквер Героев России;
  • 16:00 — улица Ленина, 399.

26 декабря

  • 12:00 — улица Серова, 420;
  • 14:00 — улица Чехова, 67.

Вход на праздничные мероприятия свободный.

Как писали Юга.ру, в России заработала горячая линия Деда Мороза.

Дед Мороз Дети Новый год Праздники Ставрополь

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