Грузовик Деда Мороза проедет по улицам Ставрополя перед Новым годом
Грузовик Деда Мороза будет курсировать по Ставрополю с 24 по 26 декабря. Узнали маршрут волшебника
Администрация Ставрополя сообщила, что в городе будет курсировать украшенный грузовик Деда Мороза. Встретить новогодний транспорт можно будет 24, 25 и 26 декабря.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей выступят аниматоры, вокальный и казачий ансамбли, театр песни.
Настольные игры, мастер-классы и Дед Мороз:
«Дед Мороз, Снегурочка и их родные персонажи из мультфильмов приедут к нашим детишкам на своем сказочном автотранспорте и привезут с собой атмосферу приближающегося праздника! Приглашаем детей и их родителей на открытые площадки», — отметили в мэрии.
Всего в программе восемь представлений:
24 декабря
- 12:00 — сквер по улице Пригородной, 274А (возле микрорайона «Радуга»);
- 16:00 — улица Октябрьская, 101.
25 декабря
- 10:00 — улица Доваторцев, 90/5;
- 12:00 — улица 50 лет ВЛКСМ, 39/1;
- 14:00 — сквер Героев России;
- 16:00 — улица Ленина, 399.
26 декабря
- 12:00 — улица Серова, 420;
- 14:00 — улица Чехова, 67.
Вход на праздничные мероприятия свободный.
Как писали Юга.ру, в России заработала горячая линия Деда Мороза.