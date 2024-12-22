Грузовик Деда Мороза проедет по улицам Ставрополя перед Новым годом

Грузовик Деда Мороза будет курсировать по Ставрополю с 24 по 26 декабря. Узнали маршрут волшебника

Администрация Ставрополя сообщила, что в городе будет курсировать украшенный грузовик Деда Мороза. Встретить новогодний транспорт можно будет 24, 25 и 26 декабря.



Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей выступят аниматоры, вокальный и казачий ансамбли, театр песни.

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«Дед Мороз, Снегурочка и их родные персонажи из мультфильмов приедут к нашим детишкам на своем сказочном автотранспорте и привезут с собой атмосферу приближающегося праздника! Приглашаем детей и их родителей на открытые площадки», — отметили в мэрии.

Всего в программе восемь представлений: 24 декабря 12:00 — сквер по улице Пригородной, 274А (возле микрорайона «Радуга»);

16:00 — улица Октябрьская, 101. 25 декабря 10:00 — улица Доваторцев, 90/5;

12:00 — улица 50 лет ВЛКСМ, 39/1;

14:00 — сквер Героев России;

16:00 — улица Ленина, 399. 26 декабря 12:00 — улица Серова, 420;

14:00 — улица Чехова, 67. Вход на праздничные мероприятия свободный.