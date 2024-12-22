Деды Морозы и Снегурочки на велосипедах. Костюмированная «Велоночь» пройдет в Краснодаре перед Новым годом

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре в конце декабря пройдет новогодний заезд на велосипедах. Как принять участие? (18+)

Сообщество «Велорайд» сообщило, что 28 декабря в Краснодаре пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах. Организаторы призывают участников украсить велосипеды и нарядиться в новогодние костюмы.

Круговой маршрут протяженностью 22 километра пройдет через улицы Постовую, Ставропольскую, Адыгейскую набережную, Старокубанскую, Трамвайную, Лизы Чайкиной, Новороссийскую, Карасунскую и Красную. 

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Сбор участников состоится на Пушкинской площади возле фонтана в 20:00, старт велоколонны — в 21:00. 

Необходимо заранее проверить велосипед на исправность, взять с собой фонарики и воду. Присоединиться к «Велоночи» могут все желающие, участие бесплатное. Узнать правила заезда и все подробности можно в группе «ВКонтакте».

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Афиша Велоспорт Краснодар Новый год Спорт

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