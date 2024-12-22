Деды Морозы и Снегурочки на велосипедах. Костюмированная «Велоночь» пройдет в Краснодаре перед Новым годом

В Краснодаре в конце декабря пройдет новогодний заезд на велосипедах. Как принять участие? (18+)

Сообщество «Велорайд» сообщило , что 28 декабря в Краснодаре пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах. Организаторы призывают участников украсить велосипеды и нарядиться в новогодние костюмы.

Сбор участников состоится на Пушкинской площади возле фонтана в 20:00, старт велоколонны — в 21:00.

Необходимо заранее проверить велосипед на исправность, взять с собой фонарики и воду. Присоединиться к «Велоночи» могут все желающие, участие бесплатное. Узнать правила заезда и все подробности можно в группе «ВКонтакте».