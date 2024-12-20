В Анапе предоставят спецтехнику и жилье волонтерам, очищающим побережье от мазута

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/80620
    © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/80620

Авито предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива нефтепродуктов в Черное море

20 декабря пресс-служба Авито сообщила, что сервис предоставит экскаваторы-погрузчики и жилье для волонтеров, очищающих береговую линию в Анапе.

10 единиц техники начнут работы 21 декабря. По оценкам сервиса, это позволит очистить четверть пострадавшей территории. 

Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций:

В 50 квартирах Анапы смогут разместиться 100 волонтеров движения «Экосистема».

Также пользователи Авито могут помочь волонтерам в разделе #яПомогаю — пожертвовать вещи или спонсировать фонды, участвующие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Узнать больше о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе и о его последствиях можно в нашем сюжете.

Авито Анапа Жилье Нефть Происшествия Разлив нефти Черное море

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