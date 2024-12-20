В Анапе предоставят спецтехнику и жилье волонтерам, очищающим побережье от мазута
Авито предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива нефтепродуктов в Черное море
20 декабря пресс-служба Авито сообщила, что сервис предоставит экскаваторы-погрузчики и жилье для волонтеров, очищающих береговую линию в Анапе.
10 единиц техники начнут работы 21 декабря. По оценкам сервиса, это позволит очистить четверть пострадавшей территории.
Развитие болезней, ожоги, вспышки инфекций:
В 50 квартирах Анапы смогут разместиться 100 волонтеров движения «Экосистема».
Также пользователи Авито могут помочь волонтерам в разделе #яПомогаю — пожертвовать вещи или спонсировать фонды, участвующие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
Узнать больше о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе и о его последствиях можно в нашем сюжете.