В Анапе предоставят спецтехнику и жилье волонтерам, очищающим побережье от мазута

Авито предоставит спецтехнику и жилье волонтерам, устраняющим последствия разлива нефтепродуктов в Черное море

20 декабря пресс-служба Авито сообщила, что сервис предоставит экскаваторы-погрузчики и жилье для волонтеров, очищающих береговую линию в Анапе. 10 единиц техники начнут работы 21 декабря. По оценкам сервиса, это позволит очистить четверть пострадавшей территории.

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В 50 квартирах Анапы смогут разместиться 100 волонтеров движения «Экосистема».



Также пользователи Авито могут помочь волонтерам в разделе #яПомогаю — пожертвовать вещи или спонсировать фонды, участвующие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.