В Краснодарском крае предпоследние выходные этого года будут дождливыми и туманными

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 21-22 декабря. В регионе прогнозируют небольшой дождь, гололед и туман

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 21 и 22 декабря ожидается переменная облачность. В середине выходных прогнозируют небольшой дождь, а в конце в отдельных районах края — умеренный. Ночью и утром местами туман, гололед и изморозь.



Ветер слабый, однако в воскресенье днем порывы могут достигать 12-14 м/с.

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Ночью 21 декабря столбик термометра опустится до -3 °С, в восточной половине Краснодарского края — до -7 °С, 22 декабря — от 0 до 5 °С, в юго-восточных предгорных районах — до -5 °С.



Днем 21 и 22 декабря температура воздуха на севере региона — 4-9 °С, а на юге — 8-13 °С. В горах ночью — от -6 °С до -1 °С, днем — 0-5 °С.



На Черноморском побережье днем 22 декабря порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха 21 декабря ночью — 3-8 °С, днем — 10-15 °С, а 22 декабря ночью — 5-10 °С, днем — 8-13 °С.