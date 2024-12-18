Дворы затопило, а машины плывут. В Сочи после ночного ливня реки вышли из берегов

В Сочи продолжаются сильные дожди. 18 декабря ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки на курорте и в его окрестностях выпало больше месячной нормы осадков.

Местные паблики выкладывают видео с затопленными улицами в разных районах города. Дороги превратились в реки, по которым с трудом проезжают автомобили.