Дворы затопило, а машины плывут. В Сочи после ночного ливня реки вышли из берегов
Сильный дождь затопил Сочи, в городе действует штормовое предупреждение
В Сочи продолжаются сильные дожди. 18 декабря ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки на курорте и в его окрестностях выпало больше месячной нормы осадков.
Местные паблики выкладывают видео с затопленными улицами в разных районах города. Дороги превратились в реки, по которым с трудом проезжают автомобили.
Штормящее море заливает дворы домов на первой береговой линии в Сириусе.
В селе Семеновка грунт под дорожным полотном вымыло ливнями.
В селе Бестужевское ливни также повредили дорогу и несколько домов.
На улице Ленина в районе ЖК «Морская симфония» упал большой кипарис, перегородив дорогу.
Река Херота вышла из берегов, подтопив часть улиц. Реки в Дагомысе близки к критическим отметкам. Федеральная трасса Адлер-Веселое перекрыта из-за подтопления.
По словам Тишковца, в течение дня 18 декабря осадки на курорте пойдут на убыль, а 19 декабря прекратятся. Гидрометцентр Сочи эту информацию подтвердил.
Как писали Юга.ру, 18 декабря в Сочи и Сириусе прогнозируют сильный дождь, подъем воды в реках и смерчи. Ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4-4,5 метров.