Дворы затопило, а машины плывут. В Сочи после ночного ливня реки вышли из берегов

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи с огоньком»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи с огоньком»

Сильный дождь затопил Сочи, в городе действует штормовое предупреждение

В Сочи продолжаются сильные дожди. 18 декабря ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки на курорте и в его окрестностях выпало больше месячной нормы осадков. 

Местные паблики выкладывают видео с затопленными улицами в разных районах города. Дороги превратились в реки, по которым с трудом проезжают автомобили. 

Штормящее море заливает дворы домов на первой береговой линии в Сириусе.

В селе Семеновка грунт под дорожным полотном вымыло ливнями.

В селе Бестужевское ливни также повредили дорогу и несколько домов.

На улице Ленина в районе ЖК «Морская симфония» упал большой кипарис, перегородив дорогу. 

Река Херота вышла из берегов, подтопив часть улиц. Реки в Дагомысе близки к критическим отметкам. Федеральная трасса Адлер-Веселое перекрыта из-за подтопления.

По словам Тишковца, в течение дня 18 декабря осадки на курорте пойдут на убыль, а 19 декабря прекратятся. Гидрометцентр Сочи эту информацию подтвердил.

Как писали Юга.ру, 18 декабря в Сочи и Сириусе прогнозируют сильный дождь, подъем воды в реках и смерчи. Ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4-4,5 метров.

МЧС Погода Происшествия Сириус Сочи

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