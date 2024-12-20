Курорт «Роза Хутор» открыл для катания горнолыжные трассы на северном склоне Аибги

20 декабря на курорте «Роза Хутор» официально стартовал горнолыжный сезон 2024/2025

Первый день нового горнолыжного сезона начался с торжественного спуска по трассам в ретро-стиле. Атмосферу праздника создают диджей-сеты, конкурсы и викторины для гостей на отметке 1600 метров над уровнем моря. Вечером все желающие могут посетить лекцию в Горном клубе «Спорт-Марафон».

На курорте уже открыли трассы на северном склоне хребта Аибга — с 1800 до 970 метров над уровнем моря (цирк «Роза Хутор» у от точки пересадки канатных дорог «Сказка» — «Кабан»): «Тритон», «Каскад», «Аибга», «Вираж», «Змейка», «Б-52», «Плато», «Бумеранг», «МОС» (ниже 1350), «Ювента», «Шамони», «Озерная», «Встреча», «Шале», «Роза Стар», «Роза Блейд», учебный склон и детский склон «Егорка». Также доступны трассы в цирке «Обер Хутор» на отметке 1660 н. у. м. — от точки пересадки с канатных дорог «Дриада» — «Тундра» до финишной зоны Горнолыжного центра: «Горизонт», «Обер Хутор», «Арбор», «Борей», «Эхо».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Перешли на зимний режим работы канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Стрела», «Волчья Скала», «Сказка», «Квартет» «Шале», «Ювента», «Дриада», «Дафна», ковры «Соло», а также подъемники на учебных склонах и «Егорке».

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Южный склон и остальные трассы («Горизонт», «Каскад», «Вираж» и другие), планируют запускать постепенно — согласно погодным условиям и по мере их подготовки. Трассы «Явор» и «Явор 2» станут доступны для гостей уже в ближайшие дни. Вечернее катание откроют ближе к Новому году, ориентировочно 30 декабря.

Приступила к работе Горнолыжная школа «Роза Хутор». Ее сертифицированные Национальной лигой инструкторы будут проводить групповые и индивидуальные занятия для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки, включая новичков. Для юных райдеров на курорте работают детские горнолыжные кемпы с программами от нескольких часов до нескольких дней. В этом сезоне дети смогут обучаться катанию не только на лыжах, но и на сноуборде. Тренировки клуба «Егорка» для самых маленьких гостей с 3 лет проводят сертифицированные детские инструкторы на отдельном учебном склоне.

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В этом зимнем сезоне на курорте работают 9 пунктов аренды снаряжения для катания на горных лыжах и сноуборде. Сотрудники проката помогут быстро подобрать модель и размер по пожеланиям гостя и уровню его катания. Помимо основного оборудования в прокате есть дополнительная экипировка: одежда, палки, маски, перчатки, защита. Снаряжение ежедневную проверяют и обслуживают в ски-сервисах «Роза Хутор», а ботинки и одежду сушкат и дезинфицируют. Все прокатное снаряжение можно бесплатно обслужить (нанести парафин или заточить канты) в ски-сервисах в любое удобное время.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В зимнем сезоне 2024/25 курорт вновь предлагает отдыхающим качественную горнолыжную и туристическую инфраструктуру, самую большую зону катания в России (105 км трасс) и 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовили 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и всю необходимую инфраструктуру.