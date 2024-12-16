Стендап, моноспектакль или джаз из советских мультфильмов? Выбрали 9 лучших новогодних концертов в горах Сочи
Куда сбежать от «Голубого огонька» в новогодние каникулы? Сочинский курорт «Роза Хутор» предлагает достойную замену наскучившему телемарафону.
С 2 по 15 января в концертном зале «Роза Холл» в горах Сочи выступят звезды российской эстрады, театра и кино, популярные стендаперы и музыканты. Современный центр с качественной акустикой и мягкими креслами находится недалеко от главной площади курорта «Роза Хутор» — на набережной Лаванда, 6, стр. 1.
Афиша концертов в «Роза Холл»
2 января Алексей Чумаков откроет новогодний марафон акустическим концертом. В программе — живая музыка, новые и уже известные хиты, такие как «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Необыкновенная», «Небо в твоих глазах» и многие другие.
Начало в 20:00, 6+
3 января — мощное шоу Вадима Самойлова (группа «Агата Кристи») с легендарными «облака в небо спрятались…», «я на тебе как на войне…», «я не забуду о тебе никогда…» и другими любимыми песнями группы.
Начало в 20:00, 12+
4 января с сольной программой выступит Григорий Лепс. Эксперименты с жанрами и стилями, яркие хиты и новые песни.
Начало в 19:00, 12+
5 января «и тянутся города...» и другие вирусные треки сложатся в большой концерт барнаульской группы «Комната Культуры».
Начало в 19:00, 12+
6 января — Максим Аверин в спектакле «Научи меня жить», новой версии моноспектакля актера «Все начинается с любви». Последний посмотрели более 350 тысяч зрителей в 189 городах России и 18-ти странах мира. Музыка, поэзия и свет сольются в спектакле, который актер проводит в диалоге с залом.
Начало в 19:00, 12+
7 января — команда «Борцы» из КВН и шоу «Звезды» на НТВ. В программе — лучшие шутки и интерактив с публикой в классическом конкурсе «Разминка».
Начало в 20:00, 12+
8 января — джазовый вечер с коллективом Юрия Бедрака из Санкт-Петербурга. Атмосфера ностальгии, свинг, саундтреки и мелодии мультфильмов из 90-х.
Начало в 19:00, 6+
9 января — сочинения Вивальди,Чайковского, Пьяццолы и Гайдна, которые объединяет зимнее настроение, в исполнении музыкантов из Красной Поляны Mons Music.
Начало в 19:00, 6+
10 января — стендап «При всем уважении» Евгения Чебаткова. Яркие шутки и темы, которые откликаются всем поколениям.
Начало в 19:00, 16+
В перерывах между концертами на курорте можно заглянуть в резиденцию Деда Мороза, на новогодние ярмарки и выставки под открытым небом, посетить мастер-классы и конкурсы на главной площади «Роза Хутор».
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