В центре Сочи откроют новую прогулочную зону длиной в 1,5 км. Где она находится?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Власти Сочи в феврале 2025 году благоустроят набережную по проекту «Две реки – одно море»

19 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что на улице Конституции СССР в микрорайоне Пластунка благоустраивают набережную вдоль реки Сочи длиной порядка полутора километров. 

Специалисты уже обустроили  более 850 метров променада. На этом отрезке уложили тротуарную плитку и смонтировали освещение. Работы планируют завершить к февралю 2025 года.

Мэрия Сочи показала, как украсят курорт к Новому году:

«В начальной точке городского флагманского пешеходного маршрута «Две реки — одно море» возобновлено активное благоустройство. Впереди сложный участок, где берег реки сужается. На месте обсудили с подрядчиком технику выполнения необходимых работ», — рассказал глава города Андрей Прошунин.

Напомним, что о проекте «Две реки — одно море» власти Сочи впервые заговорили в 2022 году. На курорте планируют создать единый пешеходный маршрут протяженностью 15 км, которые свяжет всю историческую часть города. Путь разделят на десять отрезков, каждый благоустроят отдельно, но в общей архитектурной стилистике.

Данную концепцию придумали сочинские архитекторы Татеос Бардахчиев и Александр Амиров. 

Напомним, что реставрацию морского порта Сочи завершат к концу 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Сочи снова собираются построить искусственный остров.

Благоустройство Курорты и туризм Сочи Черное море

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