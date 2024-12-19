В центре Сочи откроют новую прогулочную зону длиной в 1,5 км. Где она находится?

Власти Сочи в феврале 2025 году благоустроят набережную по проекту «Две реки – одно море»

19 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что на улице Конституции СССР в микрорайоне Пластунка благоустраивают набережную вдоль реки Сочи длиной порядка полутора километров.



Специалисты уже обустроили более 850 метров променада. На этом отрезке уложили тротуарную плитку и смонтировали освещение. Работы планируют завершить к февралю 2025 года.

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«В начальной точке городского флагманского пешеходного маршрута «Две реки — одно море» возобновлено активное благоустройство. Впереди сложный участок, где берег реки сужается. На месте обсудили с подрядчиком технику выполнения необходимых работ», — рассказал глава города Андрей Прошунин.



Напомним, что о проекте «Две реки — одно море» власти Сочи впервые заговорили в 2022 году. На курорте планируют создать единый пешеходный маршрут протяженностью 15 км, которые свяжет всю историческую часть города. Путь разделят на десять отрезков, каждый благоустроят отдельно, но в общей архитектурной стилистике.



Данную концепцию придумали сочинские архитекторы Татеос Бардахчиев и Александр Амиров.