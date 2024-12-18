В России снимают комедию «Скуф» про обычного мужика Аркадия

Главный герой картины Аркадий — обычный разочаровавшийся в жизни мужчина. Он любит пить пиво, смотреть телевизор и играть в танки. Все меняется, когда он узнает, что дочь не пригласила его на свадьбу. Чтобы удостоиться чести лично повести родственницу к алтарю, Аркадий решает измениться.

«Мы видим огромный коммерческий потенциал картины. Это двойной хай-концепт. Первый — на уровне сюжета, второй — на уровне артиста. Найдено шикарное решение по главному герою. Это человек с многомиллионной аудиторией, которого знает и обожает каждый человек, кто пользуется интернетом. Это будет очень громкий кинодебют. Нами принято решение не раскрывать имя по личным соображениям, но поверьте, это будет хит по классической схеме — посмеяться и поплакать. Будем творить историю», — рассказал Степанов.

Завершение работы над фильмом запланировано на конец 2025 года.

Термин «скуф» означает мужчин за 35 лет, которые выглядят неопрятно, трудятся на низкооплачиваемой работе, а свободное время проводят за пивом, телевизором или компьютерными играми. Как правило, под «скуфами» имеются в виду люди с лишним весом и залысинами, зачастую они выглядят старше своего возраста.

Как писали Юга.ру, Владислав Бакальчук анонсировал старт работы над фильмом-байопиком о компании Wildberries. По его словам, это будет лента про любовь, семью и создание бизнеса.